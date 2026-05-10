'챔피언결정전 첫 패→홈 우승 불발' 이상민 KCC 감독 "이제 한 번 졌다... 5차전에 끝낼 것" [부산 현장]

부산KCC는 10일 부산 사직실내체육관에서 열린 LG전자 2025~2026 프로농구 챔피언결정전 4차전에서 고양 소노에 80-81로 석패했다. 이로써 KCC는 시리즈 전적 3승 1패가 되었고, 홈 우승 확정은 불발되었다. 이상민 감독은 경기 후 "이제 한 번 진 것이다. 이틀 뒤에 열릴 5차전을 위해 팀을 잘 추스르고 준비하겠다"고 밝혔다.

이상민 감독이 10일 오후 4시 30분 부산 사직실내체육관에서 열린 LG전자 2025~2026 프로농구 챔피언결정전(7전 4선승제) 4차전 경기 중 관중석쪽을 바라보고 있다. /사진=KBL 제공

안방 우승 샴페인을 터뜨리려던 부산KCC의 계획이 고양 소노의 거센 저항에 막혔다. 정규리그 6위 팀의 사상 첫 우승이라는 대기록을 앞두고 한 걸음을 남겨뒀던 이상민 감독은 담담하게 다음을 기약했다.

KCC는 10일 오후 4시 30분 부산 사직실내체육관에서 열린 LG전자 2025~2026 프로농구 챔피언결정전 4차전에서 소노에 80-81, 1점 차로 석패했다. 시리즈 전적 3승 1패가 된 KCC는 이틀 뒤 고양에서 우승 확정을 재도전한다.

이상민 감독은 경기 후 기자회견에서 "홈에서 축포를 터뜨리지 못해 아쉽다"라면서도 "이제 한 번 진 것이다. 이틀 뒤에 열릴 5차전을 위해 팀을 잘 추스르고 준비하겠다"고 밝혔다.

이날 경기는 혈투였다. KCC는 전반 한때 16점 차까지 뒤처졌지만, 3쿼터에만 14-0 런을 기록하는 등 무서운 뒷심으로 역전에 성공했다. 하지만 4쿼터 막판 소노의 외곽포를 제어하지 못한 것이 뼈아팠다.

10일 오후 4시 30분 부산 사직실내체육관에서 열린 LG전자 2025~2026 프로농구 챔피언결정전(7전 4선승제) 4차전 경기 중 부산KCC 선수단. /사진=KBL 제공

이상민 감독은 수비 상황에 대해 "소노의 픽앤롤 수비를 신경 쓰고 있는데, 그 과정에서 상대에게 기회가 많이 나와 3점슛을 허용했다"며 "완벽한 수비는 없는 것 같다. 상대가 3점슛을 많이 쏘는 팀이라는 점을 감안해 조절이 필요할 것 같다"라고 짚었다.

이어 "전체적으로 아쉬움은 남지만, 선수들은 정말 열심히 뛰어줬다. 1, 2쿼터에 운이 따르지 않았을 뿐이다. 5차전에서 시리즈를 끝내도록 하겠다"라고 덧붙였다.

파울 트러블로 고전하다 경기 종료 직전 이정현에게 결승 자유투를 내주는 파울을 범한 최준용에 대해서는 "스위치 상황이나 골밑에서 빅맨 수비를 맡다 보니 파울이 많이 나왔다"며 "열심히 수비하다가 나온 상황이지만, 준용이 자신도 이 부분은 다시 한번 짚고 넘어가야 할 것 같다"고 전했다.

이날 KCC는 숀 롱(25득점), 허훈(18득점), 최준용(17득점) 등 주축 선수들이 제 몫을 다하며 80-80 동점까지 만들었지만, 종료 직전 집중력 싸움에서 한 끗 차이로 밀리며 시리즈 첫 패를 기록했다.