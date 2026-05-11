'통한의 PK 실축→결승 실점' 이다영호, 일본에 0-1 석패... U-17 여자월드컵 출전 실패

이다영 감독이 이끄는 대한민국 여자 U-17 대표팀은 2026 AFC U-17 여자 아시안컵 8강전에서 일본에 0-1로 석패했다. 한국은 경기 초반과 후반 공세를 주도하며 여러 차례 득점 기회를 만들었으나, 임지혜가 얻어낸 페널티킥을 주장 한국희가 실축하며 선제골 기회를 놓쳤다. 결국 일본은 후반 29분 세트피스 상황에서 히구치 라라의 슈팅으로 결승골을 넣어 한국은 월드컵 본선 진출에 실패했다.

여자 U-17 대표팀 조안의 드리블 돌파. /사진=아시아축구연맹(AFC) 제공

이다영호의 월드컵 본선행 도전이 8강 무대에서 멈춰 섰다. 결정적인 페널티킥 실축과 통한의 세트피스 실점에 발목을 잡히며 숙적 일본의 벽을 넘지 못했다.

이다영 감독이 이끄는 대한민국 여자 U-17 대표팀은 11일 오후(한국시간) 중국 쑤저우 타이후 풋볼 스포츠 센터에서 펼쳐진 2026 아시아축구연맹(AFC) U-17 여자 아시안컵 8강전에서 일본에 0-1로 석패했다.

이로써 한국은 이번 대회 상위 4개 팀까지 주어지는 2026 FIFA U-17 여자 월드컵 출전권 획득에 실패했다.

한국은 이날 북한전과 같은 라인업을 내세웠다. 중학생 신분으로 월반한 최전방의 임지혜(울산현대청운중)를 필두로 백서영(경남로봇고), 김민서, 장예진(이상 울산현대고)이 2선에 포진하는 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 중원은 주장 한국희(포항여전고)와 최세은이 지켰고, 우서연(이상 경남로봇고), 박나영(울산현대고), 추지연(울산현대고), 권효리(경남로봇고)가 포백 라인을 구축했다. 골키퍼 장갑은 이승아(울산현대고)가 꼈다.

여자 U-17 대표팀 최세은(6번)이 상대와 경합 중이다. /사진=아시아축구연맹(AFC) 제공

경기 초반 흐름은 한국이 주도했다. 한국은 강한 압박과 빠른 템포를 앞세워 일본의 패스 게임을 무력화시켰다. 전반 내내 투지 넘치는 플레이로 주도권을 놓지 않았지, 전반 13분 프리킥 상황 등 몇 차례 기회를 살리지 못하며 0-0으로 전반을 마쳤다.

후반 들어 한국의 공세는 더욱 거세졌다. 후반 4분, 임지혜가 문전에서 시도한 결정적인 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막혔고, 후반 22분 다시 한번 임지혜가 골문을 두드렸지만 공은 아쉽게 골대 밖으로 향했다.

후반 24분에는 결정적인 기회를 잡았다. 임지혜가 페널티킥을 얻어냈지만, 키커로 나선 주장 한국희의 슛이 골키퍼 손에 걸리며 선제골 기회를 날렸다.

위기를 넘긴 일본은 후반 29분 세트피스 한 방으로 승부를 갈랐다. 히구치 라라가 페널티 박스 외곽에서 때린 정교한 오른발 감아차기 슈팅이 그대로 한국의 골망을 흔들었다.

이다영 감독은 실점 직후 교체 카드를 대거 활용하며 총공세에 나섰지만, 끝내 동점골은 터지지 않았다. 이다영호의 아시안컵 여정도 8강에서 아쉽게 마침표를 찍게 됐다.