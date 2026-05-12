"조센징, 한국은 믿을 수 없다" 日 봅슬레이 연맹 회장 '충격 폭언'... '불과 지난달' 韓 왔었는데

일본 봅슬레이·루지·스켈레톤 연맹 회장인 기타노 다카히로가 회의 석상에서 한국인 비하 발언을 포함한 차별적 폭언을 쏟아낸 사실이 드러났다. 기타노 회장은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전권 상실 대책 회의에서 전력 강화 담당 이사에게 "조센징이라도 할 수 있는 일"이라며 인종차별적 발언을 했다. 그는 지난달 2018평창기념재단을 방문했음에도 평소 "한국은 신용할 수 없다"는 편견으로 협력 제안을 거절해 왔으며, 연맹 내규상 임기 상한을 넘겨 14년째 회장직을 독점하고 있다.

원윤종(왼쪽) IOC 위원과 기타노 다카히로 일본 봅슬레이·루지·스켈레톤 연맹 회장. /사진=대한봅슬레이스켈레톤경기연맹

일본의 동계 스포츠 가맹단체 수장이 회의 석상에서 한국인 비하를 포함한 차별적 발언과 폭언을 쏟아낸 사실이 드러났다. 특히 해당 인사는 일본올림픽위원회(JOC) 부회장직까지 겸하고 있어 국제적인 파장이 예상된다.

일본 매체 '슬로우 뉴스'는 11일 보도를 통해 기타노 다카히로 일본 봅슬레이·루지·스켈레톤 연맹 회장이 연맹 이사를 향해 인격 모독성 발언과 인종차별적 비속어를 사용한 녹취 데이터를 입수해 공개했다.

보도에 따르면 문제의 발언은 지난 2월 봅슬레이 일본 남자 대표팀이 연맹 측의 행정 실수로 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전권을 놓친 직후 열린 대책 회의에서 나왔다. 당시 전력 강화 담당 이사였던 A씨가 단체와 선수 지원 체계 개선을 제안하자, 기타노 회장은 갑자기 논의를 가로막으며 폭언을 시작한 것으로 파악됐다.

기타노 회장은 A 이사에게 "이번 청문회는 당신의 반성을 듣고 싶은 자리다. 당신은 아무것도 분석하지 못했고 계획도 없었다"라며 몰아붙였다.

이어 "결과를 보고 분석하는 것 따위는 '바보라도, 조센징이라도' 할 수 있는 일"이라며 한국인을 비하하는 발언을 사용하여 상대를 비난했다.

지난달 2018평창기념재단을 방문한 기타노 다카히로(오른쪽에서 세 번째) 일 봅슬레이·루지·스켈레톤 연맹 회장. /사진=대한봅슬레이스켈레톤경기연맹

해당 기사에서 언급된 '쵼(チョン)'은 한국인과 조선인을 비하하는 대표적인 차별 용어다. 올림픽 헌장상 금지된 인종차별 행위에 해당한다. 기타노 회장의 폭언에도 회의에 참석한 다른 간부들도 이를 묵묵히 지켜보기만 한 것으로 알려졌다.

기타노 회장은 지난달 2018평창기념재단에 방문해 평창슬라이딩센터 활용, 협력 확대 방안에 대해 논의한 바 있다.

하지만 일본 연맹 관계자들의 증언에 따르면 기타노 회장은 평소에도 "한국은 신용할 수 없다"라는 개인적인 편견으로 협력 제안을 거절해 왔고, 선수들에게도 "회장이 한국을 싫어해서 협력이 불가능하다"라는 설명이 공공연하게 돌아왔다고 증언했다.

특히 이번 사건 피해자인 A 이사는 대학에서 스포츠 과학을 가르치는 전문가로, 당시 한국을 비롯한 아시아 국가들과 연계 강화를 해결책으로 제시했지만, 기타노 회장은 이를 묵살했다.

기타노 회장은 2012년 취임 이후 14년째 연맹 회장직을 독점하고 있다. 연맹 내규상 임기 상한인 12년을 넘겼음에도 공식적인 해명 없이 자리를 지키고 있다. 일본 스포츠계 전문가들은 "아시아 동계 스포츠 발전에 기여해 온 JOC의 역사에 반하는 행위"라며 "올림픽 출전 실패라는 연맹의 실책에 대해 수장이 책임을 지기는커녕 차별 발언으로 조직을 사유화하고 있다"라고 강하게 비판했다.

한편 '슬로우 뉴스'는 이번 사태와 관련해 연맹과 JOC 측에 공식 답변을 요구했지만, 기한 내에 아무런 회신도 받지 못했다고 전했다.