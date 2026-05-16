대전 유강현 선봉, 서울은 후이즈·안데르손 투톱... 선발 라인업 발표 [대전 현장]

프로축구 K리그1 대전하나시티즌과 FC서울의 선발 라인업이 공개됐다. 대전은 유강현을 필두로 4-2-3-1 전형을 가동했으며, 서울은 후이즈와 안데르손을 투톱으로 내세우는 4-4-2 전형으로 맞섰다. 지난 4월 서울월드컵경기장에서 열린 올 시즌 첫 맞대결에서는 대전이 1-0으로 승리했다.

지난 4월 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 대전하나시티즌 경기 모습. /사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 대전하나시티즌과 FC서울의 선발 라인업이 공개됐다.

대전과 서울은 16일 오후 4시 30분 대전월드컵경기장에서 열리는 하나은행 K리그1 2026 15라운드에서 격돌한다.

대전은 유강현을 필두로 루빅손과 서진수, 주앙빅토르가 2선에 포진하는 4-2-3-1 전형을 가동한다.

이현식과 김봉수가 중원에 포진하고 박규현과 안톤, 조성권, 김문환은 수비라인에 선다. 골키퍼는 이창근.

주민규를 비롯해 김현욱, 정재희, 김진야, 밥신, 오재석, 강윤성, 김민덕, 이준서(GK)는 교체 출전을 준비한다.

서울은 후이즈와 안데르손이 투톱으로 나서고 송민규와 바베츠, 손정범, 문선민이 미드필드 라인을 구축하는 4-4-2 전형으로 맞선다.

김진수와 로스, 야잔, 최준이 수비라인을 구축하고 구성윤이 골키퍼 장갑을 낀다.

조영욱과 바또, 정승원, 이승모, 황도윤, 박성훈, 이한도, 박수일, 임준섭(GK)은 교체 출전을 준비한다.

홈팀 대전은 4승 4무 6패(승점 16)로 9위, 서울은 9승 2무 3패(승점 29)로 선두에 각각 올라 있다.

지난 4월 서울월드컵경기장에서 열린 올 시즌 첫 맞대결에선 원정팀 대전이 1-0으로 승리한 바 있다.