[오피셜] 변준형·오세근 FA 시장 나온다! KBL 48명 공시... '우승' KCC는 가장 적은 2명

KBL은 2026 자유계약선수(FA) 대상자 총 48명을 공시했다고 18일 발표했다. 이번 FA 명단에는 변준형, 오세근 등 리그 정상급 선수들이 포함되었다. FA 대상 선수들은 18일부터 내달 1일 오후 12시까지 원소속구단을 포함한 10개 구단과 자율협상을 진행한다.

변준형. /사진=KBL 제공

리그 정상급 선수인 변준형(안양 정관장), 오세근(서울 SK)이 자유계약선수(FA) 시장에 나온다.

KBL은 "2026 자유계약선수(FA) 대상자 총 48명을 공시했다"고 18일 발표했다.

이번 FA 명단에는 안양 정관장 변준형, 서울 SK 오세근을 비롯해 수원 KT 박준영, 창원 LG 정인덕 등이 포함됐다. 또한 계약 미체결 신분인 장문호, 최승욱, 박세진, 김민욱도 FA 대상자로 이름을 올렸다.

구단 별로는 울산 현대모비스가 8명으로 가장 많다. 고양 소노와 대구 한국가스공사가 각각 6명씩이다. 이어 LG와 정관장이 각각 5명, 원주 DB가 4명, SK와 KT가 각각 3명씩이다. 서울 삼성과 부산 KCC는 각각 2명으로 가장 적다.

FA 대상 선수들은 18일부터 내달 1일 오후 12시까지 15일간 원소속구단을 포함한 10개 구단과 자율협상을 진행한다.

오세근. /사진=KBL 제공

자율협상 기간 내 계약을 체결하지 못한 선수들은 6월 2일부터 6월 4일 오후 12시까지 구단으로부터 영입의향서를 받을 수 있다.

복수의 구단으로부터 영입의향서를 받은 선수는 6월 5일 오후 6시까지 구단을 선택할 수 있다.

단일 구단으로부터 영입의향서를 받은 경우에는 해당 구단과 반드시 계약을 체결해야 한다.

영입의향서를 받지 못한 선수는 6월 5일부터 8일 오후 12시까지 원소속구단과 재협상을 진행하게 된다.