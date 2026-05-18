매달 스트레스 받는 법인카드 영수증 풀칠… 이젠 필요없어 진다

마스터카드가 '사전 통제' 방식으로 법인 지출 관리의 패러다임을 바꾼다.

마스터카드는 고위드(Gowid)와 함께 가상카드번호(VCN·Virtual Card Number) 기반의 '사전 통제형' 법인 지출 관리 서비스를 선보인다고 18일 밝혔다.

해당 서비스는 기존의 '선(先) 사용 후(後) 정산' 방식이 아니다. 결제가 이뤄지기 전에 사용처와 금액, 기간 등 조건을 미리 설정해 지출을 통제한다. 이를 통해 기업 재무 투명성을 높이고, 월말에 반복되던 수작업 정산 부담을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

오는 하반기 출시 예정인 이 서비스는 마스터카드의 기업용 결제 제어 기술인 'BPC'(Business payment control)를 활용한다. 거래 목적에 맞춰 일회용 가상카드번호(VCN)를 발급한 뒤 '특정 가맹점에서만, 월 100만원 한도 내에서, 이번 달 말까지만 사용'하는 식으로 사용 목적에 부합하는 결제 규칙을 사전에 지정할 수 있다.

기업 지출 관리가 '사후 정산'에서 '사전 통제'로 패러다임이 완전히 바뀔 것으로 기대된다. 그동안은 직원이 법인카드를 쓴 뒤 월말에 영수증을 제출해야만 내역을 파악할 수 있었다. 이제는 회사 정책에 어긋나는 결제나 예산 초과를 시스템상에서 원천 차단할 수 있다.

또 결제가 실패하거나 차단된 경우에도 한도 초과·사용처 제한·결제 가능 기간 외 사용 등 오사용 사유를 확인할 수 있어 재무팀이 즉시 원인을 파악하고 대응할 수 있다. 임직원에게 이미 발급된 가상카드라도 재무팀이 필요에 따라 즉시 사용을 중지시키거나 실시간으로 한도를 변경하는 등 유연한 제어도 할 수 있다.

재무팀의 업무 부담도 크게 줄어든다. 결제 시점에 'A프로젝트', '영업팀' 같은 꼬리표(데이터 태깅)가 자동으로 붙어 회계 처리가 간편해진다. 매달 말 영수증 풀칠과 수작업 데이터 입력 등에 시간을 소모하지 않아도 된다. 승인·취소·정산 등 모든 거래 내역은 대시보드에서 실시간으로 확인할 수 있다. 기업의 전사적자원관리(ERP) 시스템과 연동해 전 과정을 자동화할 수도 있다.

이원웅 마스터카드 법인카드 담당 상무는 "한국은 법인카드 사용 규모 면에서 세계 4위권이지만 지출을 체계적으로 관리하는 인프라는 부족하다"며 "양사의 기술과 경험을 결합해 기업 재무팀의 구조적 비효율을 근본적으로 해결할 것"이라고 밝혔다.

고위드 김항기 대표는 "고위드는 카드 발급에서 시작했지만, 지출이 발생하고 정산되기까지의 전 과정을 다루는 방향으로 서비스 범위를 넓혀 왔다. 이번 협업으로 더해지는 가상카드는 그 중 결제 이전 단계의 통제를 담당하는 영역"이라며 "고위드는 기업이 지출을 데이터와 정책으로 운영할 수 있도록, 가상 카드와 실물 카드를 아우르는 지출관리 인프라로 확장해 나가겠다"고 밝혔다.