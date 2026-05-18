돌아온 이강인 "발목 이상 무!" 리그앙 최종전 소화→UCL 결승전 '예열'... PSG, 파리 더비서 1-2 '극장 역전패'

파리 생제르맹(PSG) 공격수 이강인이 발목 부상을 털어내고 리그 최종전에 복귀하여 경기를 소화했다. PSG는 파리FC와의 리그1 최종 34라운드 원정 경기에서 1-2로 역전패했지만, 이미 리그 5연패이자 통산 14번째 정규리그 우승을 조기 확정했다. 이강인은 올 시즌 리그 27경기 3골 4도움으로 정규리그 일정을 마쳤으며, 다음 목표는 아스널과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전이다.

파리 생제르맹(PSG) 공격수 이강인(25)이 발목 부상을 말끔히 털어내고 복귀해 리그 최종전을 치렀다.

PSG는 18일(한국시간) 프랑스 파리의 스타드 장부앵에서 열린 파리FC와의 '2025~2026 프랑스 프로축구 리그1' 최종 34라운드 원정에서 1-2로 패했다.

지난 11일 브레스트전에서 왼쪽 발목을 다친 이강인은 직전 14일 RC랑스전에 결장했지만 빠른 회복세를 보이며 이날 교체 명단에 포함됐다.

이강인은 팀이 1-0으로 앞선 후반 13분 워렌 자이르에메리를 대신해 그라운드를 밟아 경기 종료까지 뛰었다. 부상 우려는 털었으나 기대했던 공격 포인트는 아쉽게 나오지 않았다. 이로써 이강인은 올 시즌 리그 27경기(선발 18경기) 3골 4도움으로 정규리그 일정을 마쳤다.

이날 PSG는 후반 5분 브래들리 바르콜라의 선제골로 앞서갔다. 하지만 막판 집중력에서 밀렸다. 후반 31분 알리마미 고리에게 동점골을 허용한 데 이어, 후반 추가시간 4분 고리에게 또 다시 극장 역전골까지 내주며 패배했다.

다만 PSG는 최종전 결과와 상관없이 이미 직전 랑스전 승리로 리그 5연패이자 통산 14번째 정규리그 우승을 조기 확정했다. 최종 승점 76(24승 4무 6패)으로 시즌을 마감했다. 이강인은 입단 후 세 번째 리그 우승의 기쁨을 누렸다.

'승격팀' 파리FC는 최종전에서 대어를 낚으며 11위(승점 44)로 1부 리그 잔류를 확정했다.

정규리그 일정을 마무리한 PSG의 다음 목표는 '빅 이어'다. 오는 31일 헝가리 부다페스트 푸스카스 아레나에서 아스널과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전을 치르며 대회 2연패에 도전한다.

2026 북중미 월드컵에 나서는 홍명보호 26인 최종 엔트리에 이름을 올린 이강인은 UCL 결승 일정을 마친 뒤 국가대표팀 훈련에 합류할 예정이다.