'와' 고우석 '또' 2이닝 노히트→5타자 연속 KKKKK, 트리플A 6G 연속 무실점... 이래도 콜업 없나

고우석은 25일 인디애나폴리스 인디언스와의 홈경기에서 2이닝 동안 1볼넷 5탈삼진 무실점을 기록하며 톨레도의 승리를 이끌었다. 그는 5타자 연속 탈삼진을 기록하며 트리플A에서 두 번째 노히트 경기를 펼쳤고, 시즌 2승째를 챙겼다. 고우석은 재콜업 후 6경기 연속 무실점으로 트리플A 평균자책점을 2.19까지 낮췄지만, 디트로이트 타이거즈의 빅리그 콜업은 받지 못했다.

고우석. /사진=강영조 선임기자

이래도 콜업이 안 되나 싶을 정도다. 고우석(28·톨레도 머드핸스)이 다섯 타자를 연속 삼진으로 돌려세우는 무력 시위로 빅리그 도전 가능성을 높였다.

고우석은 25일(한국시간) 미국 오하이오주 톨레도에 위치한 피프스 서드 필드에서 열린 2026 미국프로야구 마이너리그 트리플A 정규시즌 인디애나폴리스 인디언스와 홈경기에서 2이닝 동안 피안타 없에 1볼넷 5탈삼진 무실점으로 톨레도의 8-4 승리를 이끌었다.

톨레도는 디트로이트 타이거즈, 인디애나폴리스는 피츠버그 파이어리츠 산하 트리플A 팀이다. 고우석은 양 팀이 3-3으로 맞선 7회초 톨레도의 세 번째 투수로 등판했다. 그는 첫 타자 타일러 캘리헌을 공 2개로 우익수 뜬공 처리했다. 하파엘 플로레스를 상대로는 바깥쪽 낮은 곳을 집중적으로 공략해 헛스윙을 유도했다. 비록 결과는 볼넷이었지만, 이때 형성된 탄착군이 이후 활약을 암시했다.

주자가 있는 상황에서 고우석은 더욱 집중력을 발휘했다. 도미닉 플레처에게 직구 두 개로 가볍게 0B2S의 유리한 볼카운트를 잡았다. 이후 몸쪽으로 스플리터와 커브를 연달아 떨어트리며 헛스윙 삼진을 끌어냈다. 숀 로스를 상대로도 빠르게 1B2S를 가져가더니 바깥쪽 낙차 큰 커브로 헛스윙을 유도해 두 번째 삼진을 잡았다.

분위기를 살린 톨레도는 7회말에만 5득점 빅이닝에 성공하며 고우석에게 힘을 실어줬다. 8회에도 마운드에 오른 고우석은 첫 타자 로니 사이먼에게 커터와 스플리터를 떨어트리며 3번째 삼진을 솎아냈다. 닉 요크에게도 커터, 커브, 직구를 다양하게 섞어 방망이를 헛돌게 했다. 마지막 타자 빌리 쿡에게는 패스트볼을 낮게 꽂아 넣으며 삼진을 잡았다.

고우석이 25일(한국시간) 미국 마이너리그 인디애나폴리스전 7회초 플로레스를 상대로 한 투구표. /사진=Milb.com

5타자 연속 탈삼진으로 지난 18일 오마하 스톰 체이서스(캔자스시티 로열스 트리플A팀)와 원정경기 2이닝 3탈삼진 퍼펙트 이후 트리플A에서만 벌써 두 번째 노히트 경기였다. 이후 톨레도가 리드를 유지하면서 고우석은 시즌 2승(1패)째를 챙겼다. 이날 고우석은 커터 13구, 포심 패스트볼(직구) 12구, 커브 5구, 스플리터 3구 등 총 33개의 공을 던졌다. 평균 구속은 시속 93.6마일(약 150.6㎞)이었다.

이로써 고우석의 2026시즌 통합 성적은 16경기 2승 1패 3홀드 2세이브 평균자책점 1.38이 됐다. 올해 첫 경기 ⅓이닝 4실점(3자책)으로 81.00으로 시작했던 트리플A 평균자책점도 재콜업 후 6경기 연속 무실점으로 2.19까지 크게 낮췄다.

인상적인 퍼포먼스에도 고우석은 또 한 번 디트로이트의 외면을 받았다. 이날 디트로이트는 볼티모어 오리올스와 더블헤더를 앞두고 특별 엔트리를 통해 1명 더 데려갈 수 있었다. 디트로이트는 먼저 KBO리그 삼성 라이온즈에서 활약했던 코너 시볼드를 지명할당(DFA) 처리하며 빅리그 로스터 한 자리를 비웠다. 그러나 그 자리엔 고우석은 없었다.

좌완 브렌트 허터의 공백을 메우기 위해 또 다른 좌완 드루 소머즈가 콜업됐다. 그리고 시볼드의 자리에는 우완 리키 바나스코를 채우면서 빅리그 27인 로스터 구성을 마쳤다.