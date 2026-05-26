전설 이니에스타, 감독 데뷔 전 상암서 '라스트댄스'... 바르샤 vs 리버풀 '2026 챔피언스 임팩트' 출격

축구 전설 안드레스 이니에스타가 지도자 데뷔를 앞두고 서울월드컵경기장에서 열리는 '2026 챔피언스 임팩트 인 서울'에서 고별 무대를 가졌다. 이니에스타는 바르셀로나 유니폼을 입고 뛰는 사실상 마지막 경기가 될 것으로 예상되며, 아랍에미리트 두바이를 연고로 하는 걸프 유나이티드FC의 감독으로 부임할 예정이다. 이번 경기는 이니에스타의 그라운드 위 플레이를 직접 볼 수 있는 귀중한 기회로, 전 세계 축구 팬들의 이목을 집중시켰다.

안드레스 이니에스타. /사진=올리브 크리에이티브 제공

'전설' 안드레스 이니에스타가 지도자로서의 새로운 출발을 앞두고 서울에서 특별한 고별 무대를 갖는다.

바르셀로나와 리버풀 레전드들이 맞붙는 '2026 챔피언스 임팩트 인 서울(2026 CHAMPIONS IMPACT IN SEOUL)'가 오는 6월6일 오후 6시 서울월드컵경기장에서 펼쳐진다.

이날 이니에스타는 바르셀로나 유니폼을 입고 그라운드를 누비는 모습을 볼 수 있는 사실상 마지막 무대가 될 전망이다.

최근 외신 등에 따르면 이니에스타는 아랍에미리트(UAE) 두바이를 연고로 하는 걸프 유나이티드FC의 감독으로 부임할 예정인 것으로 알려졌다. 본격적으로 지휘봉을 잡게 되면 당분간 레전드 매치 등에서도 직접 선수로 뛰는 모습을 보기 어려워진다.

이니에스타는 FC 바르셀로나의 황금기를 이끈 핵심 미드필더이자, 2010 국제축구연맹(FIFA) 남아프리카공화국 월드컵 결승전 당시 마법 같은 결승골을 터뜨리며 조국에 우승컵을 안긴 주역이다. 특유의 뛰어난 경기 조율 능력과 정교한 볼 컨트롤을 바탕으로 오랜 시간 전 세계 축구 팬들의 사랑을 받아왔다.

이번 방한 경기는 이니에스타가 벤치로 향하기 전, 그라운드 위에서의 플레이를 두 눈으로 직접 확인할 수 있는 귀중한 기회로 전 세계 축구 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

'2026 챔피언스 임팩트 인 서울' 포스터. /사진=올리브 크리에이티브 제공

주최사인 올리브크리에이티브의 유현정 이사는 "이니에스타는 축구 팬들에게 단순한 스타 플레이어를 넘어 한 시대의 축구를 상징하는 아이콘 같은 존재"라며, "감독 부임을 앞두고 있어 당분간 그라운드를 뛰는 모습을 보기 어려워진 만큼, 한국 팬들과 함께하는 이번 무대는 상상 이상의 감동적인 순간이 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "세계 축구 역사에 큰 발자취를 남긴 레전드의 뜻깊은 무대에 걸맞게, 현장을 찾은 팬분들께 평생 잊지 못할 특별한 추억을 선사할 수 있도록 최선을 다해 준비하고 있다"고 덧붙였다.

한편 '2026 챔피언스 임팩트 인 서울' 티켓은 여가 플랫폼 놀(NOL, 야놀자)을 통해 예매할 수 있다.