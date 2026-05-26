부부관계 거부하는 남편, '남성'과 불륜...아내 '임신 노력' 조롱까지

부부관계를 거부하는 남편이 다른 남성과 불륜 관계를 맺고 있었다는 사연이 소개됐다. 사진과 기사 내용은 관련이 없음./사진=게티이미지뱅크.

부부관계를 거부하는 남편이 다른 남성과 불륜 관계를 맺고 있었다는 사연이 소개됐다.

25일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 사건 수첩에선 부부관계를 피하는 남편 때문에 고통받는 여성 A의 사연이 다뤄진다. 방송에선 남편의 외도를 의심한 A씨는 조사 과정에서 예상치 못한 진실과 마주하게 된다.

A씨는 결혼 3년 차 플로리스트다. 그는 맞선을 통해 세무사 남편을 만났고, 능력과 다정한 성격을 갖춘 남편에게 첫눈에 반해 적극적으로 마음을 표현했다. 두 사람은 짧은 연애 끝에 결혼했다.

하지만 결혼 후 남편은 유독 잠자리를 피했다. A씨는 반복되는 거절에 큰 상처를 받았지만, 아이를 간절히 원해 운영하던 꽃집까지 정리하고 시험관 시술에 매달렸다. 그러나 2년 동안 7차례 시술을 시도했음에도 임신은 이뤄지지 않았다. 마지막 희망이었던 자연 임신마저 남편의 완강한 거부로 무산됐다.

이에 A씨는 "남편이 바람을 피우는 것 같다"며 외도를 의심했다. 조사 결과 A씨의 불안은 현실이 됐다. 남편은 실제로 불륜을 저지르고 있었고, 불륜 상대는 남성이었다. 남편의 외도 현장 사진을 확인한 A씨는 극심한 혼란에 빠진다.

더 충격적인 건 남편과 그의 애인이 의뢰인의 임신 노력을 조롱했다는 점이다. 두 사람은 임신을 원하는 A씨를 두고 "또 들이대?"라는 막말까지 한 것으로 전해져 출연진의 분노를 샀다.

데프콘은 "거짓말하지 마라. 이런 일이 있을 수 있냐"며 말을 잇지 못했다. 유인나 역시 "110회 정도 방송하면서 오늘 사연이 1등이다. 저 정도면 감옥행 아니냐"며 격앙된 반응을 보였다. 김풍도 "이건 거의 호러"라며 충격을 감추지 못했다.

이날 방송에는 개그우먼 신봉선이 일일 탐정으로 출연한다. 다이어트에 성공하며 주목받고 있는 신봉선은 "틈틈이 테니스를 치고, 아침 공복 유산소로 4년째 수영을 하고 있다"고 말했다.

한편 채널A '탐정들의 영업비밀'은 25일 오후 10시에 방송된다.