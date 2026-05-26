삼전닉스 놓쳤다면 여기로?..."스페이스X 상장" 국내증시 들썩

스피어의 5월 기관·외국인 수급 현황/그래픽=이지혜

미국의 우주 탐사 업체 스페이스X가 이르면 다음달 12일 증시에 상장할 것으로 예상되는 가운데 국내 증시에도 훈풍이 불고 있다. 스페이스X의 투자사, 납품사를 비롯해 국내 우주항공 산업 업체들까지 전방위 호재가 될 것으로 평가받는다.

25일 한국거래소에 따르면 최근 스페이스X의 나스닥 상장이 가시화하면서 관련 우주·항공 부품 공급사 등 밸류체인 기업들의 강세장이 이어지고 있다. 세계 최대 자산운용사 블랙록이 스페이스X 기업공개(IPO)에 최대 100억달러(약 15조원) 투자를 검토하고 있다는 소식이 전해지면서 투자심리가 자극받고 있다.

스페이스X의 1차 벤더로 언급되는 코스닥 상장사인 발사체 소재 기업 스피어(42,800원 ▲150 +0.35%)는 최근 1년간 321.67% 올랐다. 지난해 7월 스페이스X에 10년간 특수 합금을 공급하는 장기 계약을 체결했다고 공시한 후 관련주로 엮여 주가 급등세를 나타냈다.

지난 22일 스피어는 전일대비 150원(0.35%) 오른 4만2800원에 장을 마쳤다. 지난 3월 17일 5만7300원까지 올라 52주 신고가를 기록했고 이후 4만원대에 안착했다. 스피어는 기관들의 매수세로 주목받는다. 5월 들어 지난 21일까지 기관들은 스피어 주식 4201억원어치를 순매수했다.

스페이스X의 원자재 공급사로 알려진 에이치브이엠(113,000원 ▲2,100 +1.89%)도 강세다. 에이치브이엠은 지난 18일 12만7000원까지 올라 52주 신고가를 경신했다. 지난해 6월 52주 최저가(2만1700원) 대비 6배 올랐다.

미래에셋벤처투자(56,000원 ▼300 -0.53%), 미래에셋증권(67,500원 ▲1,000 +1.5%) 등 스페이스X에 선제적으로 투자한 금융투자 업체들도 좋은 흐름을 보이고 있다. 최근 1년동안 미래에셋벤처투자는 1085.19%, 미래에셋증권은 398.85% 각각 급등했다.

미래에셋그룹은 2022년부터 2023년까지 스페이스X에 2억7800만달러(약 4000억원) 규모 투자를 진행했다. 당시 미래에셋증권과 미래에셋벤처투자도 지분 투자에 참여한 것으로 알려졌다. 이후 스페이스X는 인공지능 기업 xAI와 합병했다. 일론 머스크가 xAI에 추가 투자한 만큼 사업 결합 시너지가 기대된다. 이에 따라 미래에셋그룹의 스페이스X 자산 가치도 6000억원 이상으로 불었을 것으로 분석된다.

벤처투자와 사모펀드(PEF) 운용사인 아주IB투자(15,780원 ▼240 -1.5%) 역시 수혜주로 꼽힌다. 아주IB투자는 미국 현지 법인을 통해 구주를 확보한 것으로 알려졌다. 아주IB투자는 지난 19일 1만9950원까지 올라 52주 신고가를 경신했다. 지난해 11월 25일 52주 신저가(1913원) 대비 10배가량 상승했다.

이처럼 스페이스X 관련 종목들이 선전하면서 개인과 기관 등 여러 수급 주체들이 우주항공 산업 전반에 대한 관심을 내비치고 있다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 개인 등 투자자들은 최근 일주일간 미래에셋자산운용의 'TIGER 미국우주테크(14,655원 ▲620 +4.42%)' 상장지수펀드(ETF)를 4297억원어치 순매수했다. 이어 'PLUS 우주항공&UAM(46,655원 ▲2,020 +4.53%)' ETF(391억원), 'SOL 미국우주항공TOP10(12,460원 ▲295 +2.42%)' ETF(303억원), 'ACE 미국우주테크액티브(13,435원 ▼15 -0.11%)' ETF(273억원), 'KODEX 미국우주항공(13,275원 ▲455 +3.55%)' ETF(223억원) 등으로 투자금이 순유입됐다.

우주항공에 대한 관심은 기관투자자들의 메자닌 거래에서도 나타났다. 한국항공우주(168,400원 ▲3,900 +2.37%)가 발행한 전환사채(CB)는 NH투자증권이 5000억원을 한번에 인수하면서 이례적인 행보로 평가받았다. NH투자증권이 최근 기관투자자들을 대상으로 셀다운(지분 재매각)을 실시한 결과, 전량이 매각된 것으로 파악됐다. 주식자본시장(ECM) 관계자는 "우주항공에 대한 관심이 CB 투자에 대한 기관들의 거래 흥행으로 이어졌다"며 "없어서 팔지 못할 정도였다"고 밝혔다.

스페이스X는 상장에 앞서 다음 달 4일부터 투자자를 대상으로 로드쇼를 시작한다. 스페이스X 상장은 기업가치 1조7500억달러에 총 750억달러(약 113조원)가 투자금으로 유입된 초대형 딜로 평가받는다.