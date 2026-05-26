"조카 고아원 보낼거냐"...아주버님 이혼에 7살 양육 강요하는 시댁

이혼을 앞둔 아주버님의 7세 조카를 대신 양육하라고 강요하는 시부모와 남편 때문에 고통받고 있다는 여성 사연이 전해졌다. /사진=임종철 디자인기자

이혼을 앞둔 아주버님의 7세 조카를 대신 양육하라고 강요하는 시부모와 남편 때문에 고통받고 있다는 여성 사연이 전해졌다.

26일 한 온라인 커뮤니티 등에는 '시댁에서 조카 양육을 권하는데 어떻게 잘 거절할까요?'라는 제목의 글이 공유됐다.

글쓴이 A씨는 38개월 딸을 키우는 워킹맘이라고 밝히며 "양가에서 따로 경제적 지원을 받지 못해 아이를 사내 어린이집에 보내며 간신히 키우는 중"이라고 운을 뗐다.

이어 그는 "육아하는 데 물리적인 한계를 느끼고 있어 아이를 더 가질 생각이 없다"며 "근데 아주버님이 최근 이혼 절차를 밟으면서 상황이 급변했다"고 밝혔다.

A씨는 "아주버님 부부가 모두 자기 자식을 안 키우겠다고 한다"며 "시부모님도 아버지는 투석 중이고, 어머니는 편마비 증상이 있어 애 키울 여건이 안 된다"고 했다.

그러면서 "이런 상황이라 시댁에서 아주버님 아이를 제가 키워야 한다고 강권 중"이라며 "남편 역시 첫 조카를 고아원에 보낼 순 없지 않냐며 제게 육아를 강요하고 있다"고 토로했다.

A씨는 "조카가 벌써 7세라서 내년에 초등학교 들어가는데 그럼 손이 더 많이 갈 것"이라며 "지금도 너무 힘들어서 조카까지 볼 순 없다고 말했더니 시댁에서 저를 매정한 사람으로 몰아가더라"고 밝혔다.

A씨 사연을 접한 대다수 누리꾼은 시댁과 남편을 비판했다. 한 네티즌은 "사지육신 멀쩡한 부모가 왜 자기 애를 못 키우겠다고 하느냐"며 "시부모도 아니고 어떻게 동서한테 떠넘길 생각을 할 수 있는지 이해가 안 된다"고 분노했다.

다른 누리꾼도 "남편이 계속 양육을 강요하면 그냥 이혼하는 게 낫다", "조카가 불쌍한 건 맞으나 책임져야 할 사람은 친부모", "잘 거절하는 방법은 없어 보이니 단호하게 싫다고 말해야 할 것" 등 반응을 보였다.