KIA 이어 두산도 결단! ERA 7.31 타무라 웨이버 공시 "조속히 새 亞 영입 예정"

두산 베어스가 일본 출신 아시아쿼터 투수 타무라 이치로(32)와 결별했다. 두산 베어스는 26일 한국야구위원회(KBO)에 우완 투수 타무라의 웨이버 공시를 요청했다고 공식 발표했다. 두산은 타무라를 전력에서 제외하는 동시에 조속히 새로운 아시아쿼터 선수를 영입할 예정이라고 덧붙였다.

2026 신한 SOL Bank KBO리그 시범경기 두산 베어스 대 KIA 타이거즈 경기가 22일 서울 잠실야구장에서 열렸다. 두산 타무라가 투구를 마친 후 박수를 치며 더그어웃으로 향하고 있다. /사진=김진경 kim.jinkyung@

2026 신한 SOL Bank KBO리그 시범경기 두산 베어스 대 KIA 타이거즈 경기가 22일 서울 잠실야구장에서 열렸다. 두산 타무라가 투구에 앞서 기도를 하고 있다. /사진=김진경 kim.jinkyung@

두산 베어스가 일본 출신 아시아쿼터 투수 타무라 이치로(32)와 결별했다.

두산 베어스는 26일 공식 자료를 통해 "한국야구위원회(KBO)에 우완 투수 타무라의 웨이버 공시를 요청했다"고 공식 발표했다.

이번 시즌 큰 기대 속에 두산 유니폼을 입었던 타무라는 결국 KBO리그 무대에서 롱런하지 못하고 짐을 싸게 됐다. 이번 시즌 17경기에서 1승 1패 2홀드 평균자책점 7.31로 부진한 성적 끝에 두산을 떠나게 됐다. 시즌 중반에 진입하기 전 마운드 재정비가 시급하다고 판단한 두산 구단이 과감하게 '방출 칼날'을 빼든 모양새다.

두산은 타무라를 전력에서 제외하는 동시에 곧바로 대체 선수 물색에 나섰다. 구단 측은 "조속히 새로운 아시아쿼터 선수를 영입할 예정"이라고 덧붙였다.

순위 싸움이 한창인 상황에서 두산이 발 빠르게 움직인 만큼, 마운드에 새로운 활력을 불어넣을 새 아시아쿼터 잔여 외인 투수가 누가 될지 자못 궁금하다.