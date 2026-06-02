2026년도 제1기 KSOC 기자단 발대식 개최, 유승민 회장 "미래 세대의 시각으로 韓 스포츠 이야기 발굴하고 전달하는 중요한 역할"

대한체육회는 1일 서울올림픽파크텔에서 2026년도 제1기 KSOC 기자단 발대식을 개최했다. 이번 기자단은 청소년 및 청년 세대가 대한민국 스포츠 현장을 취재하고 콘텐츠를 제작하여 스포츠 가치를 알리고 대한체육회와 미래 세대 간 소통을 강화하기 위해 운영된다. 유승민 회장은 기자단이 미래 세대의 시각으로 한국 스포츠 이야기를 발굴하고 전달하는 중요한 역할을 할 것이라고 밝혔다.

2026년도 제1기 KSOC 기자단 발대식 모습. /사진=대한체육회 제공

대한체육회(회장 유승민)가 1일 서울올림픽파크텔 3층 회의실에서 2026년도 제1기 KSOC 기자단 발대식을 개최했다.

대한체육회는 이번 제1기 KSOC 기자단에 관해 "청소년 및 청년 세대가 직접 대한민국 스포츠 현장을 취재하고 콘텐츠를 제작함으로써 스포츠의 가치를 널리 알리고, 대한체육회와 미래 세대 간 소통을 강화하기 위해 운영한다"고 설명했다.

이날 발대식에는 기자단으로 최종 선발된 12명(청년 9, 청소년 3)이 참석했다. 이들은 위촉장 및 명찰 등을 받았다. 또 발대식 이후에는 기자단 활동 안내와 함께 기사 작성법 등 실질적인 취재 역량 강화를 위한 교육도 진행됐다.

기자단은 6월부터 10월까지 약 5개월간 활동한다. 매월 주어지는 개인 및 팀 미션을 수행한다. 특히 아이치·나고야 하계아시아경기대회 관련 행사와 전국체육대회 등 다양한 체육 현장을 취재하고, 생활체육과 스포츠 정책을 주제로 한 콘텐츠를 제작할 예정이다.

이번 KSOC 기자단으로 선발된 김아령 학생은 "평소 관심이 많았던 스포츠 현장을 직접 취재할 수 있게 되어 영광이고 기대된다"며 "국민에게 대한체육회에서 추진하는 사업 및 정책을 널리 알리고, 스포츠를 친근하게 느낄 수 있도록 생생한 콘텐츠를 제작하겠다"고 소감을 밝혔다.

유승민 회장은 "KSOC 기자단은 미래 세대의 시각으로 대한민국 스포츠의 이야기를 발굴하고 전달하는 중요한 역할을 하게 될 것"이라며 "현장의 목소리를 담은 참신한 콘텐츠를 통해 스포츠의 가치가 국민들에게 더욱 널리 알려지기를 기대한다"고 전했다.

한편 대한체육회는 "앞으로도 KSOC 기자단 운영을 비롯한 다양한 소통을 전개하며 국민과 스포츠를 잇는 접점을 확대하고, 스포츠의 가치가 일상에 자연스럽게 스며들 수 있도록 노력할 계획"이라고 강조했다.