대한체육회, AG 등 국제대회 대비 김택수 선수촌장 주관 국가대표선수촌 현장 '집중 안전 점검' 실시

대한체육회는 1일 진천 국가대표선수촌에서 김택수 선수촌장 주관으로 현장 안전 점검을 실시했다. 이번 점검은 '2026년 집중 안전 점검'의 일환으로, 선수들이 안전한 환경에서 훈련에 전념할 수 있도록 선수촌 내 안전관리 실태를 점검하기 위해 마련됐다. 김택수 선수촌장은 아이치나고야아시안게임 등 국제대회를 준비하는 선수들이 안심하고 훈련할 수 있도록 시설 안전과 생활환경 관리에 만전을 기하겠다고 밝혔다.

집중안전점검 모습. /사진=대한체육회 제공

대한체육회(회장 유승민)가 1일 진천 국가대표선수촌에서 선수촌장 주관으로 현장 안전 점검을 실시했다.

대한체육회는 이번 점검에 관해 "지난 4월 20일부터 6월 19일까지 추진 중인 '2026년 집중 안전 점검'의 일환으로, 국가대표 선수들이 안전한 환경에서 훈련에 전념할 수 있도록 선수촌 내 안전관리 실태를 점검하기 위해 마련했다"고 설명했다.

이날 김택수 선수촌장은 국가대표선수촌 내 럭비 훈련장, 웰컴센터 등을 방문, 시설물 관리 상태와 안전관리 체계를 점검했다. 또 여름철 풍수해에 대비한 과거 피해 발생 구간 및 배수로 정비 상태 등을 중점적으로 확인하며, 안전사고 예방을 위한 현장 대응 상황을 살폈다.

대한체육회는 "이번 집중 안전 점검 기간 동안 합동 점검팀을 편성해 진천 국가대표선수촌 15개소와 태릉선수촌 2개소를 비롯해 체육인재개발원(전남 장흥), 평창동계훈련센터(강원 평창), 체육회관(서울 무교동), 하남테니스장(경기 하남) 등 주요 시설 및 사업장 총 4개 분야 22개소를 대상으로 집중 안전 점검을 실시하고 있다"고 설명했다.

이어 "특히 올해는 민간전문가의 참여를 확대하고 열화상카메라, 반발 경도측정기 등 전문 장비를 활용해 점검의 전문성과 실효성을 강화했다. 또 건축?전기·소방·가스 등 다양한 분야의 위험요인을 종합적으로 점검하여 안전사고 예방과 안전관리 수준 향상에 힘쓰고 있다"고 강조했다.

김택수 선수촌장은 "다가오는 아이치나고야아시안게임 등 국제대회를 준비하는 선수들이 안심하고 훈련할 수 있도록 시설 안전과 생활환경 관리에 만전을 기하고 있다"며 "앞으로도 지속적인 안전 점검과 위험요인 개선을 통해 선수들이 훈련에만 전념할 수 있는 선수촌 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

집중안전점검 모습. /사진=대한체육회 제공