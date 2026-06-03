'0이닝 피홈런 쾅쾅' 그래도 1라운더 믿는 사령탑 "김서준-박지성-유토-원종현 필승조로 쓴다" [인천 현장]

키움 히어로즈 설종진 감독은 전날 백투백 홈런을 맞은 김서준에 대한 신뢰를 보이며 필승조로 활용할 것이라고 밝혔다. 설 감독은 김서준, 박지성, 유토, 원종현을 당분간 마무리 투수로 활용할 계획이라고 전했다. 그는 볼넷보다는 홈런을 맞는 것이 피드백에 더 도움이 되고, 유토에게 공을 넘겨줄 때도 더 편했을 것이라고 말했다.

키움 히어로즈 김서준이 2일 SSG 랜더스전에서 8회말 등판해 투구를 하고 있다. /사진=키움 히어로즈 제공

"당분간은 (김)서준이, (박)지성이, 유토, 원종현이 마무리하는 걸로 플랜을 짜놨다."

설종진(53) 키움 히어로즈 감독은 전날 백투백 홈런을 맞은 김서준(20)에 대한 신뢰를 나타냈다. 필승조로 활용할 것이라고도 밝혔다.

김서준은 2일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스 원정경기에서 팀이 8-3으로 앞선 8회말 라울 알칸타라의 뒤를 이어 마운드에 올랐다.

최고 시속 150㎞ 빠른공을 뿌렸지만 최정에게 바깥쪽 코스, 김재환에게 몸쪽 낮은 코스로 뿌린 직구를 공략당해 백투백 홈런을 맞았다. 순식간에 3점 차 세이브 상황이 됐고 김서준은 아웃카운트를 하나도 올리지 못한 채 카나쿠보 유토에게 공을 넘겼다.

2025년 신인 드래프트에서 1라운드 7순위로 키움 유니폼을 입었으나 지난해 단 4경기에만 나섰고 올 시즌 10경기에서 승패 없이 1홀드, 평균자책점(ERA) 5.68로 만족하기 어려운 수치를 기록 중이다.

그럼에도 설 감독은 김서준에 대한 확고한 믿음을 보이고 있다. 3일 경기 전 취재진과 만난 설 감독은 "플랜대로 3점 차라도 기용했을 것이다. 준비는 하고 있었다. 바로 뒤에 유토 붙이려고 계획을 이미 짜놨었다"며 "결과가 좀 안 좋았지만 바로 유토가 잘해줘서 좋은 경기를 했다"고 말했다.

필승조로 활용하겠다는 뜻을 분명히 했다. 설 감독은 "당분간은 서준이, 지성이, 유토, 원종현이 마무리하는 걸로 플랜을 짜놨다. (조)영건이도 들어갈 수 있다"고 전했다.

키움 히어로즈 카나쿠보 유토(오른쪽)가 2일 SSG 랜더스전에서 8회말 실점 없이 막아낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. /사진=키움 히어로즈 제공

볼넷으로 주자를 쌓는 것보다는 솔로 홈런을 맞는 게 피드백을 하기 위해서라도 더 도움이 된다는 생각이다. 공을 넘겨 받은 유토의 입장도 생각했다.

설 감독은 "개인적으로는 차라리 볼넷보다는 홈런 맞은 게 더 유토한테 넘겨줄 때 더 편하게 넘겨줬기에 그걸로 위안을 삼는다"며 "본인은 더 잘 던지고 싶었겠지만 결과가 그렇게 나왔기 때문에 어쩔 수 없다. 노아웃에 볼넷으로 주자 2명 나가면 뒤에 유토도 불안했을 것이라는 생각도 들었다"고 밝혔다.

8연패에 빠져 있던 키움은 전날 승리로 한숨을 덜었다. 설 감독은 "마음이 편해지는 게 있을 것 같다. 선수들도 다 마찬가지"라며 "또 어제 타격 쪽에서 터지는 바람에 선수들이 할 수 있다는 자신감도 더 많이 생기는 것 같다. 히우라가 데뷔 첫 홈런 쳐서 분위기도 좋아졌다"고 만족감을 표했다.

이날 키움은 서건창(2루수)-안치홍(1루수)-히우라(지명타자)-이형종(우익수)-추재현(좌익수)-여동욱(3루수)-김건희(포수)-권혁빈(유격수)-박채울(중견수)로 타선을 꾸렸다. 선발 투수로는 일시 대체 선수로 계약을 연장한 케니 로젠버그가 나선다.