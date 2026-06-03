왜 'ERA 10점대' 전격 선발로 낙점했나, 사령탑이 이유 밝혔다... '10G 타율 0.324 손아섭 2번 출격' [잠실 현장]

두산 베어스는 3일 잠실야구장에서 한화 이글스를 상대로 정규시즌 홈경기를 치렀다. 두산은 박신지를 선발 투수로 내세웠고, 김원형 감독은 박신지가 선발 경험이 있고 50구 정도 던져본 경험이 있어 선발로 낙점했다고 밝혔다. 최근 10경기 타율 0.324를 기록한 손아섭은 2번 타순에 배치되었고, 부상에서 복귀한 안재석도 선발 출장했다.

두산 베어스 투수 박신지. /사진=두산 베어스 제공

두산 베어스가 위닝시리즈를 확정하기 위해 나선다.

두산은 3일 오후 5시 서울 잠실야구장에서 한화 이글스를 상대로 2026 신한 SOL KBO 리그 정규시즌 홈경기를 치른다.

두산은 26승 1무 28패를 마크하며 리그 6위에 자리하고 있다. 전날(2일) 한화전에서 5-3 승리를 거둔 한화는 이날 2연승에 도전한다.

이에 맞서 한화는 27승 26패로 리그 5위에 랭크돼 있다. 한화와 두산의 승차는 1.5경기다. 한화는 반드시 주말 시리즈를 1승 1패 원점으로 돌리겠다는 각오다.

두산 베어스는 이날 박찬호(유격수), 손아섭(좌익수), 박지훈(1루수), 카메론(우익수), 안재석(3루수), 양의지(지명타자), 강승호(2루수), 윤준호(포수), 조수행(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수는 박신지다.

두산은 박신지를 1군 엔트리에 등록하는 대신, 외야수 류승민을 1군 엔트리에서 말소했다.

사령탑인 김원형 두산 감독은 이날 경기를 앞두고 박신지에 관해 "일단 선발 경험을 갖고 있다. 올 시즌 지난해에 비해 고충도 있지만, 그래도 3이닝, 또 50구 정도 던져본 경험이 있다. 그래서 조금 경험이 있는 (박)신지가 선발로 나가게 됐다. 오늘은 약 50구 정도 생각 중"이라 말했다.

아울러 최근 10경기에서 0.324의 타율을 자랑하고 있는 손아섭이 2번 타순에 배치됐다. 또 부상에서 전날 1군 무대에 복귀한 안재석이 또 선발 출장 기회를 잡았다. 안재석은 전날 3타수 무안타 1삼진에 그쳤다.

박신지는 올 시즌 9경기에 등판해 승패 없이 평균자책점 10.50을 마크하고 있다. 총 12이닝 동안 14피안타(3피홈런) 8볼넷 9탈삼진 14실점(14자책) 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.83, 피안타율 0.304의 세부 성적을 기록 중이다. 올 시즌 한화 상대로는 지난 4월 3일 한 경기에 등판해 3이닝 4피안타 2볼넷 1탈삼진 3실점(3자책)을 기록한 바 있다.

한편 두산에 맞서 한화는 김태연(1루수), 페라자(우익수), 문현빈(좌익수), 강백호(지명타자), 노시환(3루수), 허인서(포수), 이도윤(2루수), 이원석(중견수), 심우준(유격수) 순으로 선발 타순을 짰다. 선발 투수는 왕옌청이다.