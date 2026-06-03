한화 전격 승부수 던졌다! 사이클링히트 할 뻔했던 '최근 10G 무려 4할'→리드오프 전진 배치 '김경문 감독도 극찬' [잠실 현장]

한화 이글스는 두산 베어스와의 경기에서 '임시 주장' 김태연을 1번 타순에 배치하는 승부수를 띄웠다. 김태연은 최근 10경기 타율 0.417을 기록하며 좋은 컨디션을 보였고, 김경문 감독은 그의 다재다능함을 칭찬하며 당분간 1번 타자로 기용할 계획이라고 밝혔다. 한화는 선발 투수 왕옌청을 내세워 두산과의 경기에서 승리를 도모했다.

한화 이글스 김태연. /사진=한화 이글스 제공

한화 이글스가 두산 베어스를 상대로 '임시 주장' 김태연을 1번 타순에 배치하는 승부수를 띄웠다.

한화는 3일 오후 5시 서울 잠실야구장에서 두산을 상대로 2026 신한 SOL KBO 리그 정규시즌 원정 경기를 치른다.

한화는 전날(2일) 9회 맹추격을 펼쳤지만, 끝내 승부를 뒤집지 못한 채 3-5로 패했다. 이날 승리를 통해 반격을 도모한다.

한화는 27승 26패로 리그 5위에 자리하고 있다. 반면 6위 두산은 26승 1무 28패로 리그 6위다. 두 팀의 승차는 1.5경기.

이날 한화는 김태연(1루수), 페라자(우익수), 문현빈(좌익수), 강백호(지명타자), 노시환(3루수), 허인서(포수), 이도윤(2루수), 이원석(중견수), 심우준(유격수) 순으로 선발 타순을 짰다. 선발 투수는 왕옌청이다.

한화 이글스 김태연. /사진=한화 이글스 제공

김태연의 리드오프 배치가 눈에 띈다. 김태연은 지난달 28일 창원 NC 다이노스전에서 사이클링 히트(히트 포 더 사이클)에 2루타 1개가 빠진 3안타 맹위를 떨친 바 있다.

김태연은 올 시즌 45경기에 출장해 타율 0.330(115타수 38안타) 3홈런 14타점 20득점, 14볼넷 21삼진, 출루율 0.405, 장타율 0.487, OPS(출루율+장타율) 0.892, 득점권 타율 0.273의 빼어난 세부 성적을 마크하고 있다. 특히 최근 10경기 타율은 0.417에 달한다.

사령탑인 김경문 한화 감독은 "(이)원석이가 그동안 정말 잘해줬는데, 한 번 기용해봤다"면서 "3루수 출신으로 수비는 물론, 은근히 베이스 러닝 능력도 갖추고 있다. 외야도 볼 수 있고, 굉장히 자질이 있는 선수"라고 극찬했다.

이어 김 감독은 "아직 자기의 포지션을 못 갖고 있기 때문에, (채)은성이가 다쳤을 때 1루수로 나가 지금 기록을 내고 있다. 예전에 외야로 떠났을 때 그래도 60타점 이상, 홈런 10개 이상 쳤던 선수다. 그 정도로 자기 재능은 있는 선수다. 오늘 1번에서 어떻게 해줄지 모르겠지만, 당분간 한 번 1번 타자로 기용할까 생각하고 있다"고 설명했다.

아울러 한화 선발 왕옌청은 올 시즌 11경기에 등판해 5승 2패 평균자책점 3.24를 찍고 있다. 총 58⅓이닝 58피안타(4피홈런) 24볼넷 50탈삼진 29실점(21자책점) 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.41, 피안타율 0.259의 성적과 함께 퀄리티 스타트(선발 6이닝 3자책 이하) 투구는 4차례 해냈다. 두산 상대로는 올해 2경기에서 2승 무패 평균자책점 1.35, 총 13⅓이닝 동안 10피안타 3볼넷 10탈삼진 5실점(2자책)으로 강했다.

한편 한화에 맞서 두산은 박찬호(유격수), 손아섭(좌익수), 박지훈(1루수), 카메론(우익수), 안재석(3루수), 양의지(지명타자), 강승호(2루수), 윤준호(포수), 조수행(중견수) 순으로 선발 라인업을 짰다. 선발 투수는 박신지다.