[오늘 이 종목] "LG전자 턴어라운드 가속화와 피앤에스로보틱스 저평가 주목… AI 인프라 및 로봇 핵심주 담아라"

이충헌 밸류파인더 대표는 시장 변동성 확대 속에서 견고한 펀더멘털과 신성장 동력을 갖춘 종목을 중심으로 옥석 가리기가 필요하다고 분석했다. 그는 외국인 매도세 속에서도 방어력을 갖춘 시장 흐름을 짚어보고, 턴어라운드가 시작된 LG전자, 거래대금이 쏠린 부동산 자산주, 그리고 저평가 핵심주 피앤에스로보틱스를 투자 대안으로 제시했다. 특히 LG전자의 AI 데이터센터 냉각 솔루션과 로봇 신사업, 피앤에스로보틱스의 보행 재활 로봇 '워크봇'을 통한 해외 진출 및 저평가 상태를 주목했다.

이충헌 밸류파인더 대표 "수급· 차트· 거래량으로 본 핵심주… LG전자(240,500원 ▲23,500 +10.83%)의 AI 데이터센터 칠러 공급과 피앤에스로보틱스의 재활 로봇 모멘텀 주목"

시장 변동성이 확대되는 가운데, 견고한 펀더멘털과 확실한 신성장 동력을 확보한 종목을 중심으로 옥석 가리기가 필요하다는 분석이 나왔습니다. 이충헌 밸류파인더 대표는 오늘장 전략을 통해 외국인 매도세 속에서도 방어력을 갖춘 시장 흐름을 짚어보고, 턴어라운드가 시작된 LG전자, 거래대금이 쏠린 부동산 자산주, 그리고 포트폴리오의 중심을 잡아줄 저평가 핵심주 피앤에스로보틱스를 투자 대안으로 제시했습니다.

■ 외국인· 기관 수급: "코스피 8,000선 앞두고 외국인 매도세 지속… 수급 주의보"

최근 시장 수급의 특징으로는 신고가 경신 이후 나타나는 외국인의 차익 실현 매물을 꼽았습니다.

시장 상황: "전일 코스피가 7,999 신고가를 경신한 후 급락하며 변동성이 커졌다"며 "최근 4일간 외국인이 24조 원을 매도하는 등 수급이 다소 불안정한 상태"라고 진단했습니다. 특히 국제유가와 달러 상승이 외국인 수급에 부정적인 영향을 미치고 있어 주의 깊은 모니터링이 필요하다고 강조했습니다.

■ 차트 추세: "LG전자… AI 데이터센터 냉각 솔루션 및 로봇 신사업 기대감"

차트 관점에서는 하락장에서도 나홀로 강세를 보이며 의미 있는 턴어라운드 신호를 보낸 LG전자를 주목했습니다.

LG전자: "본업의 안정성에 AI 데이터센터용 냉각 솔루션(칠러)과 로봇 사업의 성장성이 더해지며 신고가를 기록 중"이라고 분석했습니다. 특히 "북미 빅테크 업체향 AI 데이터센터용 칠러의 퀄 테스트가 마지막 단계에 진입했다"는 점과 "로봇 액추에이터 파일럿 라인 구축을 통해 2027년부터 본격적인 외부 매출이 기대된다"는 점을 핵심 투자 포인트로 짚었습니다.

■ 거래대금 상위: "부동산 자산주… 변동성 장세 속 '자산 가치' 피난처 부각"

거래대금과 거래량이 집중된 섹터로는 실물 자산 가치가 돋보이는 부동산 보유 기업들을 꼽았습니다.

부동산 자산주: "동양고속, 천일고속 등이 상한가를 기록하며 시장의 관심을 받았다"며 "지수 변동성이 커질수록 대규모 부동산 자산을 보유한 기업들이 안전한 피난처로 인식되며 자금이 유입되고 있다"고 설명했습니다.

■ 포트폴리오의 중심: "피앤에스로보틱스(8,780원 ▼290 -3.2%)… 코스모로보틱스(44,100원 ▼8,600 -16.32%) 대비 극심한 저평가 상태"

마지막으로 포트폴리오의 수익률을 견인할 핵심 공략주로 로봇 전문 기업 피앤에스로보틱스를 추천했습니다.

피앤에스로보틱스: "최근 상장한 코스모로보틱스가 시총 1조 원을 달성하며 로봇 섹터에 온기가 돌고 있다"며 "피앤에스로보틱스는 보행 재활 로봇 '워크봇'을 필두로 해외 15개국에 진출한 실질적인 실적주"라고 강조했습니다.

"코스모로보틱스가 적자 상태임에도 시총 1조 원인 반면, 피앤에스로보틱스는 영업이익 흑자와 300억 원 이상의 현금을 보유하고도 시총이 1,167억 원에 불과해 현저한 저평가 구간"이라고 덧붙였습니다.

[이충헌 대표의 핵심 종목 투자 전략]

피앤에스로보틱스 매수가: 현재가

피앤에스로보틱스 목표가: 15,000원

리스크 관리(손절가): 7,500원

* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다 (https://youtu.be/DHMbpHlKYOM?si=UEakm8Zx5wO6-U7G)

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.