신한운용, 채권혼합형 펀드 '신한패러다임코리아30' 리모델링 출시

신한자산운용이 기존 '신한공모주&밴드트레이딩30펀드'를 리모델링해 '신한패러다임코리아30펀드'로 새롭게 출시한다고 13일 밝혔다.

신한패러다임코리아30펀드는 2016년 설정된 펀드로 이번 리모델링을 통해 신한자산운용의 대표 주식 운용 전략인 '패러다임 투자전략'을 기반으로 한 채권혼합형 펀드(주식 비중 30% 이하)로 운용된다. 국내 주식시장 변화에 유연하게 대응하면서도 우량채권 투자를 통해 안정적인 수익을 추구하는 것이 특징이다.

신한자산운용의 패러다임 투자전략은 전통적인 업종 구분을 넘어 산업 내 구조적 변화와 새로운 성장 축을 중심으로 투자 기회를 발굴하는 방식이다. AI(인공지능), 산업재, K-소비재, 주주가치, 바이오 등 운용팀이 선정한 핵심 패러다임을 중심으로 유망 기업에 분산 투자한다. 포트폴리오 구성은 개별 기업 탐방과 펀더멘털(기초체력) 분석을 기반으로 한다.

해당 펀드는 KB증권, DB증권, IBK투자증권, NH투자증권, SK증권, 광주은행, 경남은행, 교보증권, 국민은행, 농협은행, 대신증권, 부산은행, 수협은행, 신한은행, 신한투자증권, 미래에셋증권, 우리은행, 우리투자증권, 유안타증권, 전북은행, 제주은행, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 현대차증권 등에서 가입할 수 있다.

한편 신한자산운용은 '신한패러다임코리아펀드(주식)'와 '신한패러다임코리아30펀드(채권혼합)'에 이어, 상반기 내 주식 비중을 50% 수준으로 운용하는 '신한패러다임코리아50펀드'도 출시해 투자 성향별 패러다임 펀드 라인업을 구축해 나갈 계획이다.

김경일 WM연금채널본부 본부장은 "최근 국내 증시는 AI와 산업 구조 변화 등을 중심으로 새로운 성장 국면에 진입하고 있다는 기대감이 커지고 있다"며 "신한패러다임코리아30펀드는 국내 주가 상승 흐름에는 적극적으로 참여하면서도 우량채권을 함께 편입해 시장 변동성이 확대되는 구간에서도 안정적인 성과를 추구할 수 있는 상품"이라고 말했다.