기아 PV5, 日 시장 출시…"맞춤형 기술로 현지 공략"

기아 PV5/사진=기아

기아(168,000원 ▼10,100 -5.67%)가 최초의 전용 PBV(목적기반차량) 'PV5'를 앞세워 본격적인 일본 시장 진출에 나선다.

기아는 13일 일본 도쿄 기아 PBV 재팬 도쿄니시 직영점에서 PV5 일본 시장 공식 출시 행사를 열고 현지 계약 개시와 일본 시장 진출 계획을 소개했다.

PV5는 일본 고객들의 다양한 비즈니스 환경과 라이프 스타일을 충족시킬 수 있도록 맞춤형 차량 구조와 첨단 신기술들이 대거 적용됐다. 먼저 차체, 도어, 테일게이트 등 주요 부품을 모듈화한 PBV 특화 기술 '플렉서블 바디 시스템'으로 고객 수요에 맞춰 모듈을 조합할 수 있고 다양한 바디 구성이 가능하다.

전기차 특화 사양인 V2L과 V2H를 지원해 지진 등 재난 상황에서 응급 전력원으로도 활용할 수 있다. 전장 4695㎜, 전폭 1895㎜의 차체를 기반으로 회전반경 5.5m를 확보해 일본의 좁은 도로 환경에서도 편리하고 효율적인 주행이 가능하다.

이와 함께 일본 시장 특성을 반영해 차데모 충전 방식을 기본 적용함으로써 현지 사용 편의성을 높였다. 차데모는 일본 주요 완성차 업체가 주도해 개발한 전기차용 급속 충전 표준 방식이다.

기아는 PV5가 선택권이 제한적인 일본 전동화 상용차 시장에서 새로운 대안이 되는 동시에 물류 증가, 인력난, 지역 교통 공백 등 사회적 과제 해결에도 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

기아는 우선 PV5 패신저와 카고 모델을 일본 시장에 선보인다. 이후 PV5 WAV로 라인업을 확대하고, 2028년에는 후속 모델인 PV7을 출시하며 현지 판매를 늘려갈 계획이다.

기아는 2030년까지 신차 판매 비중의 30%를 전기차로 전환하겠다는 일본 정부의 탄소 중립 정책에 따라 중소형 EV 밴 등의 수요가 늘어날 것으로 보고 일본 시장 진출을 결정했다.

효과적인 일본 시장 진출을 위해 일본의 유력 종합상사 소지츠와 오랜 기간 협력 관계를 이어왔다. 이러한 협력의 하나로 지난해 4월 소지츠 100% 출자의 신규 법인 기아 PBV 재팬을 출범시켰다.

기아 PBV 재팬은 현재 도쿄니시 직영점을 포함해 총 7개소의 딜러샵과 52개소의 서비스센터를 운영하고 있다. 연내에는 딜러샵 11개소와 서비스센터 100개소 체제를 구축해 판매 및 서비스 네트워크를 지속 확대해 나갈 예정이다.

아울러 기아 일본 지점 설립과 일본 최대 정비협회 BS 서밋과의 제휴를 통해 판매부터 정비, 금융, 충전 인프라에 이르는 고객 경험 전반의 현지 기반도 강화해 나갈 계획이다.

김상대 기아 PBV비즈니스사업부장(부사장)은 "기아 PV5의 일본 시장 출시는 기아의 상품 경쟁력과 브랜드 신뢰도를 보여줄 수 있는 중요한 이정표"라며 "일본 고객 니즈에 맞춰 장기적인 신뢰를 구축하고 전동화 전환을 지원하는 믿을 수 있는 파트너로 자리매김할 것"이라고 말했다.