현대차그룹주 줄줄이 신고가 경신…로봇 사업 기대감

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현대차그룹주가 로봇 사업 기대감에 동반 상승하고 있다. 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%)·현대모비스(629,000원 ▼21,000 -3.23%)·현대오토에버(648,000원 ▼41,000 -5.95%)는 신고가를 갈아치웠다.

13일 오후 1시49분 현재 코스피 시장에서 현대모비스는 전 거래일 대비 9만8000원(17.88%) 오른 64만6000원, 현대오토에버는 8만1000원(13.17%) 오른 69만6000원, 현대차는 5만6000원(8.67%) 오른 70만2000원에 거래되고 있다.

현대모비스는 장 중 한 때 67만7000원, 현대오토에버는 72만3000원, 현대차는 71만원까지 오르며 역대 최고치를 경신했다.

현대차그룹주 강세는 핵심 로보틱스 자회사인 보스턴다이내믹스의 상장 등 로봇 사업 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

같은 시각 현대글로비스(7.34%), 현대비앤지스틸(16,590원 ▼410 -2.41%)(6.49%), 현대위아(92,300원 ▼4,700 -4.85%)(4.60%), 기아(168,000원 ▼10,100 -5.67%)(4.58%), 현대건설(155,000원 ▼14,300 -8.45%)(2.95%), 현대제철(46,150원 ▲200 +0.44%)(2.18%) 등 그룹주도 강세를 보인다.