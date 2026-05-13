미래운용, 주택도시기금 여유자금 전담운용기관 종합 1위 선정

미래에셋자산운용 CI/사진=미래에셋자산운용

미래에셋자산운용은 국토교통부가 주관한 '2026년 주택도시기금 여유자금 전담운용기관'에 종합 1위로 선정됐다고 13일 밝혔다.

미래에셋자산운용은 지난해 기획재정부 주관 '연기금투자풀 주간운용사'에 선정된 데 이어 국내 최대 규모 공적 OCIO(외부위탁운용관리) 사업에서 2년 연속 1위를 기록했다.

주택도시기금은 국민 주거 안정과 도시재생 사업 등을 지원하기 위해 조성된 국내 대표 정책기금이다. 이번 선정은 기존 업권별 분리 방식에서 벗어나 자산운용사와 증권사를 통합해 평가하는 방식으로 처음 진행됐다. 미래에셋자산운용은 글로벌 자산배분 역량과 고도화된 IT(정보기술) 인프라, 체계적인 위기관리 시스템 등에서 좋은 평가를 받아 종합 1위로 선정됐다.

미래에셋자산운용은 글로벌 분산투자 역량과 시장 변동성 대응 체계를 기반으로 공공기금 운용 경쟁력을 강화한 덕분이라고 분석했다. 이번 선정은 국내 OCIO 시장에서 자산운용사의 경쟁력이 확대되고 있음을 보여주는 사례다. 자본시장연구원의 'OCIO 시장 확대와 수탁운용사 대응 전략(2026)' 보고서에 따르면 국내 OCIO 시장에서 자산운용사 비중은 2022년 71.6%에서 지난해 82.8%로 확대됐다.

미래에셋자산운용은 앞으로 민간 OCIO 시장에서도 경쟁력을 강화할 방침이다. 특히 올해 본격 도입되는 기금형 퇴직연금 제도는 OCIO 시장의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있다. 미래에셋자산운용은 이미 연기금투자풀 주간운용사와 주택도시기금 전담운용기관 선정 등을 통해 공공 부문에서 검증된 자산배분 및 리스크 관리 역량을 확보했다. 또 글로벌 분산투자 경험과 맞춤형 운용·컨설팅 역량을 기반으로 앞으로 민간 퇴직연금 OCIO 시장에서도 경쟁 우위를 이어간다는 계획이다.

이정민 미래에셋자산운용 주택도시기금운용부문 대표는 "연기금투자풀에 이어 주택도시기금 전담운용기관 선정 평가에서도 1위에 오른 것은 글로벌 분산투자와 철저한 리스크 관리를 중심으로 축적해 온 운용 역량이 다시 한번 인정받은 결과"라며 "국민의 소중한 자산을 안정적으로 운용할 수 있도록 책임감을 갖고 기금의 장기 성과 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.