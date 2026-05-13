[급등수사본부] 피지컬 AI 사업 확장 기대감 유입 'LG전자' vs 국내 최초 AX 인프라·AI 플랫폼 개발 전문기업 '아크릴'

아이린 MTNW 어드바이저는 LG전자를 추천하며 피지컬 AI 사업 확장과 2분기 실적 서프라이즈, 하반기 로봇 실적 반영에 대한 기대감을 언급했다. 와룡선생 MTNW 어드바이저는 아크릴을 추천하며 국내 최초 AX 인프라 및 AI 플랫폼 개발 전문기업임을 강조했다. 아크릴은 GPU 인프라 최적화 솔루션 'GPU베이스'를 보유하고 있으며, '파인헬스케어' 인수를 통해 의료 AI 분야로 확장하고 자체 개발 의료특화 AI '아름.H'의 성능을 검증했다.

▶ 진행 - 정은서 앵커

▶ 출연 - 아이린 MTNW 어드바이저

와룡선생 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 급등주 CSI

▶ 아이린 추천주 - LG전자(240,500원 ▲23,500 +10.83%)(066570)

- 피지컬 AI 사업 확장 기대감 유입

- 2Q 실적 서프라이즈 기대감

- 하반기 이후 로봇 실적 반영 기대감

- 목표가 210,000원 손절가 150,000원

▶▶▶ 급등주 프로파일링

▶ 와룡선생 추천주 - 아크릴(32,950원 ▼1,800 -5.18%)(0007C0)

- 국내 최초 AX 인프라· AI 플랫폼 개발 전문기업

- GPU 인프라 최적화 솔루션 'GPU베이스' 국내 유일 보유

- '파인헬스케어' 자회사로 인수, 의료 AI 확장

- 자체 개발 의료특화 AI '아름.H' 성능 검증

- 목표가 40,000원 손절가 30,000원

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