[급등수사본부] GM-삼성SDI 합작 LFP 라인 확대 수혜 '한중엔시에스' vs 로봇 섹터 모멘텀 지속 기대감 '현대무벡스'

▶ 진행 - 정은서 앵커

▶ 출연 - 정종택 MTNW 어드바이저

명성욱 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 급등주 CSI

▶ 정종택 추천주 - 한중엔시에스(54,300원 ▼4,700 -7.97%)(107640)

- 미국 유틸리티 ESS 설치량 전년比 119%↑

- GM-삼성SDI 합작 LFP 라인 확대 수혜

- 자동차 부품 매출 감소 + ESS향 냉각시스템 성장

- 목표가 72,500원 손절가 47,500원

▶▶▶ 급등주 프로파일링'

▶ 명성욱 추천주 - 현대무벡스(41,100원 ▼2,750 -6.27%)(319400)

- IT 서비스· 물류 자동화 전문업체

- AI+로봇 기술 결합 '토탈 스마트 물류 솔루션'

- 로봇 섹터 모멘텀 지속 기대감

- 목표가 50,000원 손절가 37,000원

생방송 '급등수사본부'는 월~목 6시에 방송됩니다.

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