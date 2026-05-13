"엄빠말 들을 걸"…'역대급 불장' 개미 수익률, 5060이 2030 이겼다

연령대별 올해 주식투자 수익률/그래픽=윤선정

코스피지수가 반년 넘게 수직상승하며 주식 투자 열풍이 거센 가운데 50대와 60대 이상 투자자의 국내 주식시장 투자 수익률이 가장 높았다. 반면 공격적인 투자성향의 20대와 30대 주식투자 수익률이 저조했던 것으로 나타났다. 50대 이상 투자자들의 국내 우량주 중심의 투자 성향이 최근 상승장 흐름과 맞아떨어졌다는 분석이 나온다.

13일 머니투데이가 미래에셋증권 100만원 이상 보유 고객 계좌의 올해(1월2일~5월7일) 연령대별 수익률을 분석한 결과 50대 투자자 수익률이 36.77%로 가장 높았다. 이어 60대 이상 투자자들의 수익률도 36.35%를 나타냈고 20대 미만과 40대 투자자들도 각각 33.18%, 32.42%로 양호한 수익을 거뒀고 20대, 30대 투자자 수익률은 25.08%, 24.06%로 가장 저조했다.

전체 평균 수익률은 32.8%로 나타났다. 같은 기간 코스피지수가 77% 상승한 것과 비교하면 수익률이 절반에도 미치지 못했다. 최근 코스피 상승 과정에서 반도체 업종, 특히 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 높아지면서 다른 업종, 종목 보유 투자자들이 성과를 온전히 누리지 못해서다. 삼성전자와 SK하이닉스는 같은 기간 상승률이 각각 126%, 154%에 이른다.

또 최근 수 년간 해외투자 붐이 일면서 해외 주식 보유 비중이 늘어난 것도 이같은 괴리로 이어졌다. 올해 코스피지수는 글로벌 주요 지수 대비 독보적인 상승세를 보이고 있다. 코스피지수가 77% 오른 기간 미국 S&P500과 나스닥종합지수는 각각 7.2%, 11% 올랐고 일본 닛케이지수도 24.8% 오르는데 그쳤다. 이 기간 중국 상해종합지수도 5.4% 상승했다.

주식 투자 열풍에 신규 계좌 개설은 크게 늘어난 것으로 나타났다. 미래에셋증권에 따르면 지난해 말 대비 올해 새로 개설된 계좌 비율은 10.5%로 나타났다. 특히 20대 미만 미성년자 계좌개설 비율이 28.8%나 됐다. 20대도 15.7%가 늘어 젊은 투자자들이 주식시장에 진입한 비율이 높은 것으로 나타났다. 30, 40대 계좌는 9.8%, 9.0% 늘었고 50대, 60대 이상은 10.4%, 7.9% 증가율을 보였다. 금융투자업계 관계자는 "최근 주식 투자를 시작하며 상담하는 고객들이 크게 늘었다"며 "대학생부터 중장년층까지 세대를 불문하고 투자에 관심이 급증하는 게 느껴진다"고 말했다.