[종목상담소 주식민원처리반 1부] '채비 vs 엑스게이트' ... 다음주 승자는?

와룡선생 어드바이저는 국내 1위 전기차 충전업체인 채비를 유망주로 발굴했다. 채비는 전기차 100만 시대에 충전 인프라 부족으로 수요 폭증이 기대되며, 현대차와 고객 전용 전기차 충전 구독 상품 출시 계획을 가지고 있다. 민정욱 어드바이저는 네트워크 보안 솔루션과 관제 서비스를 주력으로 하는 엑스게이트를 유망주로 제시했으며, 엑스게이트는 공공기관 및 대기업 주요 고객사를 확보하고 대형 수주 및 해외 진출을 추진하고 있다.