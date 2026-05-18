메타랩스, 1분기 매출 304억원·영업이익 5억원…흑자 전환

메타랩스(1,335원 0%)가 1분기 패션과 AI(인공지능) 헬스케어 부문의 고른 성장과 강도 높은 경영 효율화에 힘입어 큰 폭의 실적 개선을 이뤄냈다. 매출액이 전년 동기 대비 3배 이상 급증한 가운데, 영업이익도 흑자 전환에 성공했다.

메타랩스는 2026년 1분기 연결 기준 매출액이 전년동기대비 262% 증가한 304억원, 영업이익은 같은기간 흑자전환한 5억원을 기록했다고 18일 밝혔다.

회사 관계자는 "사업 구조 효율화와 비용 통제 강화, 조직 운영 최적화를 지속한 가운데 연결 종속회사 편입 효과와 주요 사업 부문의 매출 확대가 더해지며 흑자 전환에 성공했다"며 "패션 사업 부문의 신규 사업 매출이 지속적으로 증가하고 있고, 탈모 의료 사업도 안정적인 성장 궤도에 진입하면서 추가적인 실적 성장이 기대된다"고 설명했다.

메타랩스는 2분기에도 2025년부터 추진해 온 사업 구조 효율화, 비용 통제, 조직 운영 최적화 기조를 연결 종속회사 전반으로 확대하는 한편, 패션 사업과 AI 헬스케어 사업에 대한 투자를 본격화해 실적 개선세를 이어간다는 계획이다.

우선 패션 사업 부문에서는 지난해 6월 새롭게 출범한 프리미엄 럭셔리 브랜드 라이선스 및 벤더 사업을 확대한다. 이와 함께 해외 유명 브랜드의 라이선스 의류 사업도 강화해 매출 기반을 넓혀 나갈 방침이다.

AI 헬스케어 사업 부문에서는 자회사 메타에스앤씨를 중심으로 탈모·다이어트 등 비급여 병원에 특화된 고객관계관리(CRM) 솔루션 사업을 강화한다. 국내 영업망을 확대하는 동시에 해당 솔루션의 글로벌 버전 개발을 추진해 전 세계적으로 성장하는 K-미용성형 시장에 선제적으로 대응한다는 전략이다.

메타랩스 관계자는 "회사는 패션 사업과 AI 헬스케어 사업을 양대 축으로 수익성 중심의 경영 체질을 확립해 나가고 있다"며 "지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위해 연구개발(R&D), 전략적 투자, 유망 기업 인수합병(M&A) 등 다양한 방안을 검토해 나가겠다"고 말했다

한편 메타랩스는 패션 사업 외에도 탈모 케어 및 자회사를 통한 AI 기반의 헬스케어 솔루션, 뷰티 플랫폼 분야로 영역을 확장하며 고부가 헬스케어 및 소부장 기업으로의 체질 개선을 가속화하고 있다.