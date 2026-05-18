대동, 1분기 매출 3777억 2.4%↓..."글로벌 농기계 시장 위축"

대동(9,550원 ▼600 -5.91%)이 올해 1분기 연결 기준 매출 3777억원, 영업이익 60억원을 기록했다고 18일 밝혔다.

매출은 전년 동기 대비 2.4% 감소했고, 영업이익은 글로벌 농기계 시장 위축과 미국 관세 부담 및 AI·로보틱스 중심 미래사업 투자 확대 등의 영향으로 크게 줄었다.

올해 1분기 글로벌 농기계 시장은 고금리와 경기 둔화 영향으로 전반적인 수요 감소세를 보였다. 특히 북미 시장은 농가 구매 심리 위축과 금융 구매 승인율 감소로 판매 회복이 지연됐으며, 유럽 시장 역시 경기 침체 영향으로 시장 성장세가 둔화됐다.

대동은 이러한 시장 환경 속에서도 '농업 피지컬 AI(Physical AI)' 기반 아래 AI 트랙터와 농업 로봇, 정밀농업, 스마트파밍을 연결한 'AI 농업 운영 플랫폼' 기업으로의 전환을 추진하고 있다. 실제 대동은 올해 1분기 국내 최초 비전 AI 기반 자율작업 트랙터 전국 시연회를 진행해 판매 기반을 강화했으며, 2546억원 규모의 국가 농업 AX 플랫폼 사업도 수주했다.

대동은 2분기부터 북미 성수기 공략과 함께 AI트랙터 판매 확대 및 원가 혁신 활동을 통해 실적 개선에 집중할 계획이다. 특히 올해 AI트랙터 최대 300대 판매를 목표로 정밀농업 및 운반로봇 기반 패키지 판매를 확대한다. 대동은 올해 연결 기준으로 전년 대비 약 11% 증가한 매출 1조6500억 원 달성과 함께 북미와 유럽의 딜러망을 각각 최소 600개씩 보유하는 것을 목표하고 있다.

원유현 대동 대표이사는 "올해는 대동이 농업 피지컬 AI 기반의 미래농업 플랫폼 기업으로 전환하는 중요한 시기다"며 "AI 트랙터와 정밀농업, 스마트파밍 중심의 미래사업 경쟁력을 강화하고 글로벌 채널 확대를 통해 지속 성장 기반을 확보해 나가겠다"고 말했다.