美-이란 교착 상태 길어지면서 새로 주목받는 우주항공株

한화에어로스페이스 최근 1년 주가 추이/그래픽=임종철

미국과 이란의 협상 교착 상태가 길어지면서 우주항공 업종이 강세를 나타내고 있다. 여기에 스페이스X 기업공개(IPO) 일정이 앞당겨진다는 소식이 더해지면서 주가에 탄력이 붙었다.

19일 한국거래소에 따르면 이날 한화에어로스페이스(1,286,000원 ▲59,000 +4.81%)는 전일 대비 5만9000원(4.81%) 오른 128만6000원에 거래를 마쳤다. 한화에어로스페이스는 2거래일째 상승했다.

켄코아에어로스페이스(28,450원 ▲2,500 +9.63%)는 전일 대비 2500원(9.63%) 오른 2만8450원에 장 마감했다. 이어 RF시스템즈(12,830원 ▲650 +5.34%)(5.34%), LIG디펜스앤에어로스페이스(862,000원 ▲23,000 +2.74%)(2.74%), 아이쓰리시스템(85,500원 ▲2,100 +2.52%)(2.52%) 등이 강세를 나타냈다.

이들 업종은 우주항공과 국방 업종으로 분류된다. 해당 업종은 전일 대비 1.53% 상승했다.

업종 내 케이피항공산업(43,850원 ▲10,100 +29.93%)도 기준가 대비 1만100원(29.93%) 오른 4만3850원을 기록, 가격제한선까지 뛰었다. 케이피항공산업은 이날 스펙 상장으로 증시에 입성해 좋은 흐름을 보였다.

우주항공과 국방 업종이 강세를 보인 것은 중동 지역의 군사적 긴장감에 따른 것으로 분석된다.

지난 17일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)의 원자력 발전소인 바라카 원전 인근에서 드론 공격으로 인한 화재가 발생했다. UAE 당국은 해당 사태를 이유 없는 테러공격으로 규정하면서 배후 세력 조사에 착수했다.

또 도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 통화한 직후 트루스 소셜을 통해 "이란에게 남은 시간이 많지 않다"고 밝히면서 중동 정세가 악화하는 모양새다.

우주항공 업종은 중동전쟁으로 인한 불안감뿐만 아니라 스페이스X의 IPO에 따른 기대감이 커지면서 투자자들의 주목을 받고 있다.

로이터 통신 등 외신에 따르면 일론 머스크가 이끄는 스페이스X는 내달 12일 IPO에 나설 것으로 예상된다. 머스크의 생일인 6월 28일에 맞춰 IPO가 추진될 것이라는 기존 예상보다 빠른 시점이다. 미국 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 복수 소식통을 인용한 보도에 따르면 블랙록은 자신들이 운용하는 5천360억 달러 규모 액티브 펀드를 통해 스페이스X IPO에 50억~100억달러를 투자하는 방안을 검토 중이다.

최정환 대신증권 연구원은 "방산업종 자체가 방어주적인 성격을 갖고 있고 실적 상승에 대한 기대감은 여전하다"며 "기초체력(펀더멘털)으로 보면 실적대비 현재 주가는 상대적인 저평가를 나타내고 있어 항공 설비 투자, 발사체 체계종합 개발 등이 향후 모멘텀이 될 것이란 의견은 여전하다"고 말했다.