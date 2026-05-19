'케데헌' 안효섭, 칼리드와 음원 낸다…뮤직카우 팬덤 프로젝트

미국 알앤비(R&B) 가수 칼리드(왼쪽)와 배우 안효섭./사진제공=뮤직카우

넷플릭스 애니메이션 '케이팝데몬헌터스'의 '진우'로 연기한 배우 안효섭이 오는 22일 미국 알앤비(R&B) 가수 칼리드와 협업한 싱글 음원 '섬싱 스페셜(Something Special)'을 낸다.

음악투자 플랫폼 뮤직카우는 제이지(Jay-Z) 소유 엔터테인먼트 기업 락네이션(Roc Nation)과 진행 중인 '팬덤 프로젝트'를 통해 해당 음원을 공개한다고 19일 밝혔다.

칼리드가 한국 아티스트와 처음으로 공식 협업을 진행한 싱글이다. 프로듀서 이우석·테일러 로스·트로이 존슨이 참여해 완성도를 더했다고 뮤직카우는 설명했다.

칼리드는 '로케이션(Location)'·'베터(Better)'·'영 덤 앤 브로크(Young Dumb & Broke)' 등 인기곡으로 미국음반산업협회(RIAA)에서 수차례 다이아몬드·멀티 플래티넘 인증을 획득했다.

뮤직카우는 "팬덤 프로젝트에 한국 아티스트가 참여하는 첫 사례"라며 "한미 양국 아티스트간 협업을 확대하고, 팬들이 음악의 탄생과 성장과정에 보다 적극적으로 참여할 수 있는 구조를 만들어가고 있다"고 밝혔다.

이어 "오랜기간 다진 로컬 플레이어와의 네트워크를 바탕으로 다양한 협업을 성사시켜 많은 팬들에게 사랑받는 음원을 탄생시키고, 팬들이 음악을 더욱 깊이 즐기고 참여할 수 있는 새로운 생태계를 만들어갈 계획"이라고 했다.