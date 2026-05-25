AI 메모리 삼성전자·로봇 모비스·배당 SK스퀘어…증권가가 본 주도주

머니투데이 증권부가 선정한 5월 셋째 주(5월18일~22일) 베스트리포트는 총 3건입니다. △김동원 KB증권 연구원이 삼성전자(292,500원 ▼7,000 -2.34%)를 분석한 '우려는 주가에 선반영' △유지웅 다올투자증권 연구원이 현대모비스(646,000원 ▼24,000 -3.58%)에 대해 쓴 '누가 왕이 될 것인가' △신은정 DB증권 연구원이 SK스퀘어(1,185,000원 ▲6,000 +0.51%)에 대해 작성한 '닉스(SK하이닉스)에 자사주에 이제는 배당까지'입니다

메모리 가격 시장 예상 상회 전망…삼성전자 파업 우려 선반영

[서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 강서구 김포국제공항 비즈니스센터로 귀국하고 있다. 2026.05.16. [email protected] /사진=정병혁

김동원 KB증권 연구원은 삼성전자에 대해 파업·성과급 관련 불확실성이 주가에 상당 부분 선반영된 반면 실적 개선 강도는 오히려 강화되고 있다고 분석했습니다. 투자의견 '매수'와 목표주가 45만원을 유지했습니다.

김 연구원은 2분기 현재 AI(인공지능) 데이터센터 업체들이 전체 메모리 출하의 70%를 흡수하고 있고 고객사 수요 충족률은 60% 수준에 머물고 있다고 분석했습니다. 2분기와 3분기 메모리 가격이 기존 시장 예상을 상회할 가능성이 높아 실적 추정치 상향 여지가 충분하다고 봤습니다.

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삼성전자의 2분기 영업이익은 전년 대비 19배 급증한 90조원으로 예상한다. 영업이익률은 51%로 전망한다. 서버 D램과 기업용 SSD(솔리드스테이트드라이브)를 중심으로 메모리 가격이 50% 이상 상승하며 시장 예상치를 크게 상회할 것으로 추정되기 때문이다. 3분기부터는 분기 영업이익 100조원 이상 달성이 가능할 전망이다.

북미 빅테크 4사의 1분기 토큰 사용량 증가 추세를 감안하면 향후 6개월 내 토큰 사용량은 3배 1년 기준으로는 7배 확대될 것으로 추정된다. 클라우드 사업자들의 메모리 용량 확보 경쟁이 한층 심화되고 있음을 의미한다.

2028~2030년 장기공급계약(LTA)을 추진 중인 삼성전자는 올해 하반기부터 선수주·후생산 사업 구조로 전환될 전망이다. 이는 이익 변동성을 낮추고 실적 가시성을 높여 밸류에이션(가치) 재평가의 직접 요인이 된다. 향후 불확실성 해소는 주가 반등의 강력한 촉매로 작용할 전망이다.

보스턴다이내믹스 부품 공급 주도…현대모비스 목표가 90만원으로 상향

(서울=뉴스1) = 정의선 현대자동차그룹이 5일 개최된 2026년 신년회에서 그룹 임직원들에게 새해 메시지를 전하고 있다. 왼쪽부터 현대차그룹 성 김 사장, 현대차그룹 장재훈 부회장, 현대차그룹 정의선 회장, 현대차그룹 김혜인 부사장, 기아 송호성 사장, 현대모비스 이규석 사장 (현대차·기아 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.1.5/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

유지웅 다올투자증권 연구원은 현대모비스가 휴머노이드 로봇 부품 시장에서 주도권을 확보하며 매출이 우상향할 것이라고 분석했습니다. 목표주가를 기존 60만원에서 90만원으로 50% 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했습니다. 자동차 업종 최선호주로도 제시했습니다.

유 연구원은 현대모비스가 로봇 사업의 주 수요처인 보스턴다이내믹스에 공급될 휴머노이드용 부품 시장에서 주도권을 보유하고 있다고 분석했습니다. 그룹사 자산을 활용한다는 점에서 희소성이 높다고 봤습니다.

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현대모비스는 보스턴다이내믹스로 공급될 휴머노이드용 부품 시장에서 주도권을 보유하고 있다. 보스턴다이내믹스향 부품 공급 주도권 가치와 둘째 보스턴다이내믹스의 기업가치 상승에 따른 지분 가치 개편 가능성 그리고 현대차 대비 40%에 달하는 시가총액 괴리율이 핵심 투자 포인트다.

2031년에는 액추에이터(관절구동장치)와 헤드 부품 전력스택(배터리 팩 등)을 포함해 약 2조원 수준의 매출이 발생할 것으로 추정한다. 구글 제미나이와 협력관계가 극대화돼 산업용 외 용도로 판매가 가능한 2035년에 양산 대수가 10만대까지 증가한다면 매출액은 4조7000억원까지 늘어날 수 있다.

보스턴다이내믹스 기업가치는 약 30조원으로 추정된다. 현재 주주 중 한 곳인 소프트뱅크의 풋옵션 행사와 전략적 투자자 합류 가능성이 부각될 경우 기업가치 상승 가능성이 있다. 이 경우 보스턴다이내믹스는 그룹사 지배구조 개편의 재원이 될 가능성이 크고 현대차 지분 22.3%를 보유한 현대모비스에 밸류에이션 프리미엄이 형성될 수 있다.

하이닉스 지분가치 반영·배당 도입…SK스퀘어 목표가 145만원으로 상향

(서울=뉴스1) = 최태원 대한상공회의소 회장이 20일 오후 서울 중구 대한상의회관에서 열린 ‘2026 ERT Member's Day’에서 기조연설을 하고 있다. (대한상공회의소 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.5.20/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

신은정 DB증권 연구원은 SK스퀘어가 SK하이닉스(1,941,000원 ▲1,000 +0.05%) 지분법 이익 증가에 더해 배당 매력까지 갖췄다고 분석했습니다. 목표주가를 기존 74만원에서 145만원으로 95.9% 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했습니다.

신 연구원은 SK스퀘어(1,185,000원 ▲6,000 +0.51%)가 꾸준히 자사주 매입과 소각을 진행하고 배당까지 결정한 점도 주가에 긍정적이라고 평가했습니다. 올해 3100억원 규모의 주주환원 계획을 공시했고 처음으로 배당 지급을 결정했습니다.

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SK스퀘어는 올해 1분기에 SK하이닉스 지분법 이익 증가로 분기 사상 최대 연결 영업이익인 8조3000억원을 기록했다. 티맵모빌리티는 모빌리티 데이터 사업 매출이 고성장하며 EBITDA(이자·법인세·감가상각비 차감 전 영업이익)가 개선됐고 SK쉴더스도 무인매장 관련 사업 확대와 사이버보안 중심의 매출 확대가 이어졌다.

올해 연초부터 SK스퀘어의 NAV(순자산가치) 대비 할인율은 35~45% 수준이다. 할인율의 지속적인 축소를 위해 주주환원에 적극적이다. 올해 3100억원 규모 주주환원 계획을 공시했고 처음으로 배당 지급을 결정했다. 중간배당으로 DPS(주당배당금) 1550원 배당총액 2043억원 규모를 제시했다. 이외에도 자사주 1100억원을 매입하고 소각할 전망이다.

SK하이닉스 주가 상승분을 적용한 SK스퀘어의 NAV는 총 273조원으로 추정한다. 여기에 직전 30% 할인율을 그대로 반영해 목표주가를 상향 제시한다. SK하이닉스 주가에 따른 변동성은 크지만 주주환원 정책이 중심을 잡아준다.