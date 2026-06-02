[더벨]마음AI, 두산밥캣과 자율작업 기술 개발 협력

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피지컬AI 선도기업 마음AI(13,540원 ▼1,090 -7.45%)가 두산밥캣과 건설기계 자율작업 기술 개발 및 AI 기반 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다. 이번 협약은 건설기계 자율작업 및 인공지능(AI) 분야에서의 협업 기회를 발굴하고, 향후 공동 기술검증(PoC)을 포함한 전략적 파트너십 구축 방향을 모색하기 위해 추진됐다.

양사는 비전-언어-행동(Vision-Language-Action, 이하 VLA) 기반 AI 기술을 활용해 건설장비의 자율작업 적용 가능성을 공동 검토하고, 실제 산업 현장 기반의 기술 검증 및 고도화를 단계적으로 추진할 계획이다.

협약에 따라 두산밥캣은 소형 건설장비 제품 및 데이터를 제공하고, 마음AI는VLA 기반 AI 기술을 활용하여 두산밥캣 장비에 자율 작업 적용을 검토한다. 또한 양사는 향후 진행될 PoC를 통해 건설장비의 E2E(End-to-End) VLA 기술에 대한 실증 협력을 이어갈 예정이다.

특히 양사는 특정 장비나 단일 시나리오에 한정하지 않고, 건설 분야를 비롯해 조경·농업 등 다양한 산업 영역으로 자율작업 AI 기술 적용 범위를 확대하는 방안도 공동 검토할 계획이다.

마음AI는 '로봇에 두뇌를 탑재하는 기업'을 비전으로, 언어·음성·시각 인지·행동 제어 기술을 통합한 피지컬AI 기술을 개발하고 있다. 자체 파운데이션 모델과 텔레오퍼레이션(Teleoperation) 및 VLA 기반 AI 기술 역량을 바탕으로, 내비게이션(Navigation)과 매니퓰레이션(Manipulation)을 결합한 자율작업 로봇, 기계 자율작업 등의 기술을 다양한 산업 분야에 적용하며 인간의 문제를 직접 해결해 나가는 중이다.

또한 마음AI는 최근 대규모 피지컬AI 국책과제에 참여해 실제 산업 환경 기반 데이터 학습 및 AI 모델 고도화를 추진하고 있으며, 로봇과 산업장비의 자율제어를 위한 데이터 구축 및 AI 학습 체계 강화에도 집중하고 있다.

두산밥캣은 글로벌 소형 건설장비 시장을 선도하는 기업으로, 장비 자동화와 무인화 기술 고도화를 지속 추진하고 있다. 최근에는 AI 기반 작업 보조 및 자율작업 기술 개발에 집중하며 차세대 스마트 건설장비 시장 확대에 나서고 있다.

최홍섭 마음AI 대표는 “건설장비 산업에서 앞으로 AI가 이해하고 수행하는 작업의 영역이 빠르게 확장될 것”이라며 “마음AI는 VLA 기반 피지컬AI 기술을 통해 산업장비의 자율화 수준을 한 단계 끌어올리고, 실제 현장에서 활용 가능한 AI 기술 구현에 집중하겠다”고 말했다.

박현철 두산밥캣 최고전략책임자(CSO) 부사장은 “이번 협력은 건설장비 자율작업 기술의 실제 현장 적용 가능성을 높이는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 고객의 생산성과 작업 효율을 높일 수 있는 기술 개발을 지속해 미래 건설장비 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.

양사는 이번 협력을 계기로 건설기계를 비롯한 다양한 산업 분야로 AI 기반 자율작업 기술 적용 범위를 확대하고, 미래형 산업 생태계 전환을 위한 피지컬AI 기술 협력을 지속해 나갈 계획이다.