KB금융, 차기 회장 후보 12명 압축…오는 9월 11일 확정

KB금융지주 차기 회장 선출 작업이 시작됐다. 8월 최종 3인 후보를 압축한뒤 9월 11일 차기 회장 최종 후보자를 확정한다. 현 양종희 회장의 임기는 11월 20일까지다.

KB금융 회장후보추천위원회 2일 차기 회장 선임 절차를 개시하고 지난 4월 확정한 회장 최종 후보 내·외부 각 10명씩 롱리스트 20명을 내ㆍ외부자 각 6명씩 총 12명으로 압축했다.

회추위는 12명의 압축된 롱리스트 후보자를 대상으로 내달 3일 1차 숏리스트 6명을 확정할 예정이다. 이후 8월 27일에는 6명을 대상으로 1차 인터뷰와 심사를 거쳐 2차 숏리스트 3명으로 압축한다. 숏리스트에 포함된 외부 후보자가 본인의 이름이 공개되는 것을 원치 않을 경우 익명성을 보장하기로 했다.

9월 11일에는 3명의 후보자를 대상으로 2차 인터뷰를 통한 심층평가를 실시하고 투표를 통해 최종 후보자 1인을 확정하게 된다.

최종 후보자가 관련 법령에서 정한 자격 검증을 통과하게 되면 10월 2일 회추위와 이사회의 추천절차를 거쳐 11월 임시 주주총회를 통해 회장으로 선임될 예정이다.

이번 KB금융의 경영승계절차는 2023년 절차 대비 약 1개월 앞당겨 임기만료 5개월 전에 개시됐다. KB금융 측은 승계절차 개시일로부터 최종 후보자 선정까지의 기간을 3개월로 늘려 후보자를 면밀히 평가하고 검증할 수 있는 시간을 더욱 확보했다고 강조했다.

KB금융은 외부 후보자에게 불리함이 없도록 공정한 경쟁을 위해 마련한 절차를 확대했다. 기존에 외부 후보자를 다각적으로 평가하기 위해 실시했던 심층 평판조회, 외부 후보자에 대한 내부정보 제공, 두차례에 걸친 인터뷰, 내부 후보 대비 인터뷰 시간 확대 등은 유지된다. 이에 더해 숏리스트 선정 이후 실제 인터뷰까지 약 2달간의 준비기간을 제공해 내부 후보자와 경쟁할 수 있는 환경을 마련했다. 또 회추위원과 외부 후보자간 별도의 사전 간담회도 진행한다.

조화준 KB금융 회추위원장은 "현재 금융당국 주도로 진행 중인 금융권 지배구조 선진화 차원에서 더욱 투명하고 공정하게 경영승계절차를 진행할 것"이라며 "KB금융의 주주가치 제고와 지속가능한 성장을 이끌 수 있는 최고의 적임자가 선임될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.