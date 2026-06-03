[시선강탈] 성호전자 vs 두산 vs 현대건설, 공략법은?

송필호 어드바이저는 성호전자를 관심주로 제시하며 ADS테크 등 16개 자회사를 보유하고 광통신 장비 수요 급증 및 엔비디아 고객사 확보가 부각된다고 설명했다. 이용준 어드바이저는 두산을 관심주로 꼽으며 엔비디아의 핵심 파트너로 급부상했고 소재부터 로보틱스까지 동맹을 전방위 확대했다고 밝혔다. 최태훈 어드바이저는 현대건설을 관심주로 추천하며 국내 원전 시공 독보적 1위 기업으로 미국 홀텍과 SMR 개발 및 실증 사업에 협력하고 있다고 언급했다.

▶ 진행 - 이수연 앵커

▶ 출연 - 송필호 MTNW 어드바이저

이용준 MTNW 어드바이저

최태훈 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 시선강탈 공략주

송필호 관심주 - 성호전자(47,500원 ▲8,050 +20.41%)

- ADS테크 등 16개 자회사 보유

- 광통신 장비 수요 급증 수혜

- 엔비디아 고객사 확보 부각

- 목표가 60,000원 / 손절가 43,000원

이용준 관심주 - 두산(1,918,000원 ▼285,000 -12.94%)

- 위기 딛고 엔비디아 핵심 파트너로 급부상

- 엔비디아와 소재부터 로보틱스까지 동맹 전방위 확대

- 두산로보틱스 지분 49.98% 보유

- 목표가 2,400,000원 / 손절가 1,600,000원

▶▶▶ 마스터 클래스

최태훈 관심주 - 현대건설(134,200원 ▼4,700 -3.38%)

- 국내 원전 시공 독보적 1위 기업

- 美 홀텍과 SMR 개발 및 실증 사업 협력

- 글로벌 에너지 인프라 기업으로 사업구조 재편

- 목표가 180,000원 / 손절가 110,000원

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