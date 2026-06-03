[적중! 대박 예감] '엘앤씨바이오, SK네트웍스 ' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

김충성 전문가는 로봇과 피지컬AI, 유통주를 내일장 주도 섹터로 꼽았다. 그는 인체조직 이식재 분야의 엘앤씨바이오를 고마진 제품 매출 확대로 흑자 전환에 성공한 종목으로 제시했다. 머니수급 전문가는 LG씨엔에스, 전기차 및 ESS용 양극재 관련 기업, 그리고 SK네트웍스를 유망 종목으로 추천했다.