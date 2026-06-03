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[적중! 대박 예감] '엘앤씨바이오, SK네트웍스 ' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

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[적중! 대박 예감] '엘앤씨바이오, SK네트웍스 ' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

강상구 MTN PD
2026.06.03 07:42
김충성 전문가는 로봇과 피지컬AI, 유통주를 내일장 주도 섹터로 꼽았다. 그는 인체조직 이식재 분야의 엘앤씨바이오를 고마진 제품 매출 확대로 흑자 전환에 성공한 종목으로 제시했다. 머니수급 전문가는 LG씨엔에스, 전기차 및 ESS용 양극재 관련 기업, 그리고 SK네트웍스를 유망 종목으로 추천했다.

▶▶▶ 김충성의 내일장 프리뷰

<누구를 위한 8천피?!>

▶ 김충성의 내일장 주도섹터를 잡아라

-젠슨 황에 웃는 로봇과 피지컬AI

-선거 끝나면 내수 진작! 유통주 재평가?

▶ 김충성의 시그널 공략주

<엘앤씨바이오(78,800원 ▲4,700 +6.34%)(290650)>

인체조직 이식재 분야 국내 시장 점유율

고마진 제품의 매출 비중 확대로 흑전 성공

외형성장 지속 따른 주가 턴어라운드 기대

▶▶▶ 머니수급의 1급 기밀 수익 파일 <매집 포착 기법>

▶ 머니수급의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3

'LG씨엔에스(135,700원 ▼8,000 -5.57%)(064400)'

LG그룹 계열 IT서비스 기업

스마트팩토리 통합 브랜드 '팩토바' 솔루션 보유

휴머노이드 기반 차세대 물류 자동화 사업 추진

거대 언어 모델 기업 '앤스로픽' 전략적 투자

<에코프로(127,600원 ▼2,800 -2.15%)(086520)>

전기차 및 ESS용 양극재 공급 증가 수혜

니켈제련-전구체-양극재 공정 일원화 추진

1Q 매출 8,220억, 영업익 602억(전년대비 42배↑

▶ 머니수급의 1급 기밀 탑픽 종목 'SK네트윅스(001740)'

정보 통신 사업부 및 워커힐 사업부 모두 수익성↑

웰니스 로봇 '나무엑스' 해외 진출 가시화

SK그룹 로봇사업 핵심 성장축 도약 가속화

1Q 매출 1.7조 ( 6.5%) 영업익 334억 ( 102.4%)

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