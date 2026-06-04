'역전극' 오세훈 테마주 상한가…'낙마' 정원오·조국 하한가 근접

(서울=뉴스1) 김도우 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 4일 서울 종로구에 마련된 본인의 선거사무소에서 당선이 유력해지자 입장을 밝히고 있다. 2026.6.4/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자

6·3 지방선거에서 오세훈 국민의힘 후보가 정원오 더불어민주당 후보를 개표 막판 역전하며 당선된 가운데 선거 테마주들이 높은 변동성에 휩싸였다.

한국거래소에 따르면 오전 10시17분 기준 오세훈 테마주로 분류되는 진양화학(2,045원 ▲471 +29.92%)이 상한가인 2045원에 거래됐다. 진양폴리(2,305원 ▲505 +28.06%)와 진양산업(5,860원 ▲1,020 +21.07%)도 각각 21%, 14% 대 상승 중이다. 이들 종목은 오 당선인과 대학 동문인 양준영 진양홀딩스 대표가 이끌고 있다는 이유로 오세훈 테마주로 묶여 왔다.

서울고속버스터미널 재개발 관련주도 상승세다. 오 당선으로 재개발 사업이 속도를 낼 것이라는 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

동양고속(41,950원 ▲3,050 +7.84%)과 신세계(661,000원 ▲92,000 +16.17%)가 각각 전 거래일 대비 9%, 11% 대 상승 중이다. 천일고속(229,000원 ▲11,500 +5.29%)도 6% 대 상승세다. 천일고속은 서울고속버스터미널 지분 16.67%를 보유한 2대 주주이며, 동양고속도 지분 0.17%를 보유하고 있다. 신세계는 터미널 내 백화점을 운영하고 있다.

(서울=뉴스1) 안은나 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 세종대로 캠프에서 제9회 전국동시지방선거 관련 입장을 밝히기 위해 이동하고 있다. (공동취재) 2026.6.4/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 안은나 기자

반면 정원오 후보 관련 테마주인 에스제이그룹(2,630원 ▼1,070 -28.92%)은 26.62% 떨어진 2715원에 거래됐다. 에스제이그룹은 장중 하한가(2590원)에 근접한 2600원까지 내렸다. 삼표시멘트도 11% 대 하락세다.

이번 선거에서 낙마한 조국 조국혁신당 후보 관련주로 꼽히는 화천기계(3,100원 ▼1,220 -28.24%)도 약 28% 급락 중이다. 화천기계도 이날 하한가(3025원)에 근접한 3050원까지 내렸다. 화천기계는 남광 전 화천기계 감사가 조국 조국혁신당 대표와 미국 UC버클리 로스쿨 동문으로 알려지면서 테마주로 불렸다.

한편 당선된 한동훈 무소속 후보 관련주인 덕성우(5,600원 ▼220 -3.78%)(덕성 우선주)는 한 후보 당선 소식에 개장 초반 상승하다 2% 대 하락 전환했다. 덕성은 과거에 재직했던 사외이사가 한 후보와 서울대 동문이란 소식이 알려진 뒤부터 테마주로 묶였다. 전문가들은 정치 테마주들로 분류되는 배경인 후보와의 각종 인연이 지나치게 포괄적이고 때로는 실체가 불분명하다는 점에서 테마주 열풍에 편승한 투자를 경고해 왔다.