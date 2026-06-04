[더벨]SAMG엔터 '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설' 8월 개봉

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글로벌 IP 콘텐츠 기업 에스에이엠지엔터테인먼트가 영화 개봉을 8월 5일로 확정하고 티저 포스터를 공개했다.

영화 은 지난 2024년 8월 개봉 이후 국내 124만 관객을 동원한 극장판 트릴로지 2편으로 바다로 사라진 엄마를 구해야만 하는 로미와 하츄핑의 기적같은 모험을 그린 판타지 애니메이션 영화다.

에서는 국내 최고의 인기 캐릭터 로미와 하츄핑이 마침내 바다로 향한다. 로미의 모험에 나침반이 되어줄 바다소년 카이트를 비롯해 새로운 티니핑 캐릭터인 방울핑, 찰랑핑, 소라핑이 등장한다.

SAMG엔터(24,100원 ▲1,400 +6.17%) 김수훈 대표는 “1편은 로미가 사랑의 의미를 처음 알아가는 성장 이야기였다면 2편은 엄마의 사랑을 마음으로 느끼는 이야기”라며 “극장을 찾는 가족 구성원 모두가 함께 감동할 수 있는 따뜻한 사랑 이야기에 많은 관심을 부탁드린다"고 전했다.

SAMG엔터는 영화 의 티저 포스터 공개를 시작으로, 다음주부터 OST와 예고 영상 콘텐츠들을 연이어 공개할 예정이라고 알렸다.