[시선강탈] 삼성생명 vs 테크윙 vs 롯데관광개발, 공략법은?

이수연 앵커의 진행으로 이용준, 송필호, 최태훈 MTNW 어드바이저가 각각 관심주를 제시했다. 이용준 어드바이저는 삼성전자 지분가치 상승으로 보험주가 부각되는 삼성생명을 목표가 530,000원, 손절가 400,000원으로 제시했다. 송필호 어드바이저는 비메모리 장비 사업 확대로 국내 반도체 캐파 확대 수혜를 받는 테크윙을 목표가 70,000원, 손절가 50,000원으로 제시했다. 최태훈 어드바이저는 독보적인 복합 리조트 인프라와 외국인 관광객 급증으로 카지노 수익 모델이 확장되는 롯데관광개발을 목표가 25,000원, 손절가 15,500원으로 제시했다.
▶ 진행 - 이수연 앵커
▶ 출연 - 이용준 MTNW 어드바이저
송필호 MTNW 어드바이저
최태훈 MTNW 어드바이저
▶▶▶ 시선강탈 공략주
이용준 관심주 - 삼성생명(400,500원 ▼37,500 -8.56%)
- 삼성전자 지분가치 커지자 보험주 '날개'
- 배당 받는 규모만 수조 원대 가능성
- 삼성전자 지분 8.5%, 삼성물산 5.1%, 삼성화재 1.5% 보유
- 목표가 530,000원 / 손절가 400,000원
송필호 관심주 - 테크윙(57,000원 ▲3,300 +6.15%)
- 비메모리 장비까지 사업 확대
- 메모리 3사에 장비 납품… 실적 성장 중
- 국내 반도체 캐파 확대 수혜
- 목표가 70,000원 / 손절가 50,000원
▶▶▶ 마스터 클래스
최태훈 관심주 - 롯데관광개발(18,390원 ▲170 +0.93%)
- 독보적인 복합 리조트 인프라 보유 기업
- 외국인 관광객 급증… 카지노 수익 모델 확장
- 1분기 실적 120% ↑ … 올해 사상 최대 실적 전망
- 목표가 25,000원 / 손절가 15,500원
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