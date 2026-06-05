[고래사냥] '태성·에이치엠넥스·한진칼! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
젠슨황 "다음 1조 달러 기업은 마벨"… 어떤 기업?
- 마벨, 칩-메모리 데이터 연결 '광자 연결망 기술' 보유
- 엔비디아, 마벨과 파트너십… 약 3조 규모 투자
- 성호전자, 광통신 장비 자회사 ADS테크 보유
- 에이치엠넥스, 정밀 광학 솔루션 전문 기업
- 세미파이브, 국내 맞춤형 반도체 설계 기업
▶▶▶ 명품투자 POINT
삼전·닉스가 숨 고를 때, 반도체 소부장은 기회?
- SK하이닉스, 5년 내 웨이퍼 생산능력 2배 확대 계획
- 유진테크, 메모리 투자 확대 수혜 기대에 上
- 테스, 고객사 SK하이닉스 생산능력 확대 기대에 上
- 원익IPS, 반도체 전공정 장비주… 오늘 上
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 태성(55,300원 ▼1,700 -2.98%)(323280)
- 삼성전기·LG이노텍·폭스콘 등에 PCB 장비 납품
- 국내 유일 복합동박장비·유리기판식각장비 양산 예정
- 중국 고객사와 진행한 퀄테스트 통과
- 국내 배터리 3사와 복합동박소재 공급 계약 논의
- 고려아연과 협력 및 해외 배터리사에 복합동박소재 공급
▶오늘의 고래사냥법 - 에이치엠넥스(5,000원 ▲200 +4.17%)(036170)
- SK하이닉스 협력사 에스엠아이 지분 91.15% 인수
- 자회사 에스엠아이, 용인 반도체 클러스터 공식 입주
- 자회사 에스엠아이, 반도체 공정 부품 광온도센서 국산화
- 마이크론과의 수주 계약 완료
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 한진칼(114,900원 ▼5,600 -4.65%)(180640)
- 핵심 자회사 대한항공, 아시아나와 합병 완료 단계
- 초대형 국적 항공 지주사로서 모멘텀 보유
- 대한항공 배당 유입과 지분가치에 연동
* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.