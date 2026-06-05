[고래사냥] '태성·에이치엠넥스·한진칼! 내일장 고래 종목은?!

마벨은 칩-메모리 데이터 연결에 필요한 광자 연결망 기술을 보유하고 있으며, 엔비디아는 마벨과 약 3조 규모의 파트너십 투자를 진행했다. SK하이닉스는 5년 내 웨이퍼 생산능력을 2배 확대할 계획이며, 이에 유진테크, 테스, 원익IPS 등 반도체 소부장 기업들이 수혜를 입었다. 태성은 삼성전기, LG이노텍 등에 PCB 장비를 납품하고 국내 유일 복합동박장비 및 유리기판식각장비 양산을 앞두고 있으며, 에이치엠넥스는 SK하이닉스 협력사 에스엠아이를 인수하고 마이크론과 수주 계약을 완료했다. 한진칼은 핵심 자회사 대한항공과 아시아나의 합병 완료 단계에 있어 초대형 국적 항공 지주사로서 모멘텀을 보유했다.