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[고래사냥] '태성·에이치엠넥스·한진칼! 내일장 고래 종목은?!

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[고래사냥] '태성·에이치엠넥스·한진칼! 내일장 고래 종목은?!

이수철 MTN PD
2026.06.05 06:42
마벨은 칩-메모리 데이터 연결에 필요한 광자 연결망 기술을 보유하고 있으며, 엔비디아는 마벨과 약 3조 규모의 파트너십 투자를 진행했다. SK하이닉스는 5년 내 웨이퍼 생산능력을 2배 확대할 계획이며, 이에 유진테크, 테스, 원익IPS 등 반도체 소부장 기업들이 수혜를 입었다. 태성은 삼성전기, LG이노텍 등에 PCB 장비를 납품하고 국내 유일 복합동박장비 및 유리기판식각장비 양산을 앞두고 있으며, 에이치엠넥스는 SK하이닉스 협력사 에스엠아이를 인수하고 마이크론과 수주 계약을 완료했다. 한진칼은 핵심 자회사 대한항공과 아시아나의 합병 완료 단계에 있어 초대형 국적 항공 지주사로서 모멘텀을 보유했다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

젠슨황 "다음 1조 달러 기업은 마벨"… 어떤 기업?

- 마벨, 칩-메모리 데이터 연결 '광자 연결망 기술' 보유

- 엔비디아, 마벨과 파트너십… 약 3조 규모 투자

- 성호전자, 광통신 장비 자회사 ADS테크 보유

- 에이치엠넥스, 정밀 광학 솔루션 전문 기업

- 세미파이브, 국내 맞춤형 반도체 설계 기업

▶▶▶ 명품투자 POINT

삼전·닉스가 숨 고를 때, 반도체 소부장은 기회?

- SK하이닉스, 5년 내 웨이퍼 생산능력 2배 확대 계획

- 유진테크, 메모리 투자 확대 수혜 기대에 上

- 테스, 고객사 SK하이닉스 생산능력 확대 기대에 上

- 원익IPS, 반도체 전공정 장비주… 오늘 上

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 태성(55,300원 ▼1,700 -2.98%)(323280)

- 삼성전기·LG이노텍·폭스콘 등에 PCB 장비 납품

- 국내 유일 복합동박장비·유리기판식각장비 양산 예정

- 중국 고객사와 진행한 퀄테스트 통과

- 국내 배터리 3사와 복합동박소재 공급 계약 논의

- 고려아연과 협력 및 해외 배터리사에 복합동박소재 공급

▶오늘의 고래사냥법 - 에이치엠넥스(5,000원 ▲200 +4.17%)(036170)

- SK하이닉스 협력사 에스엠아이 지분 91.15% 인수

- 자회사 에스엠아이, 용인 반도체 클러스터 공식 입주

- 자회사 에스엠아이, 반도체 공정 부품 광온도센서 국산화

- 마이크론과의 수주 계약 완료

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 한진칼(114,900원 ▼5,600 -4.65%)(180640)

- 핵심 자회사 대한항공, 아시아나와 합병 완료 단계

- 초대형 국적 항공 지주사로서 모멘텀 보유

- 대한항공 배당 유입과 지분가치에 연동

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