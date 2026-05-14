"포스기 따로 필요 없네" 네이버 플레이스, 멤버십 연동으로 매장 혁신

네이버(NAVER(203,500원 ▼9,500 -4.46%))가 네이버 플레이스 사업주들이 스마트플레이스 시스템을 통해 CRM(고객 관계 관리) 서비스 '도도포인트', '페이히어', '오케이포스'를 활용할 수 있는 멤버십 연동 기능을 도입했다고 14일 밝혔다.

'도도포인트', '페이히어', '오케이포스'는 멤버십 회원을 대상으로 쿠폰 발급과 적립, 할인 혜택 등 다양한 마케팅 솔루션을 제공하는 고객 관리 서비스다.

그동안 플레이스 사업주는 방문객 대상 쿠폰 발급과 할인, 포인트 적립 혜택 등을 별도의 CRM 솔루션으로 관리해야 했지만 이번 연동으로 네이버 플레이스·네이버 지도에서도 손쉽게 멤버십 대상 프로모션과 혜택을 제공할 수 있게 됐다.

이에 따라 네이버 플레이스·네이버 지도 내 매장 페이지에 할인 쿠폰 등 멤버십 혜택 제공 현황이 표출돼 신규 고객 확보에 도움을 받을 수 있고 플레이스 멤버십 가입자만을 위한 전용 쿠폰 발급 기능을 활용할 수 있어 단골 관리도 한층 수월해질 것으로 기대된다.

사용자도 네이버 플레이스·네이버 지도에서 매장을 탐색하거나 예약하며 멤버십 연계 쿠폰을 곧바로 발급받고 포인트 적립 등 혜택 관련 정보를 손쉽게 파악할 수 있다.

네이버 플레이스는 CRM뿐만 아니라 프랜차이즈 브랜드들이 자체적으로 운영하는 회원 관리 시스템과도 연동을 확대 중이다.

지난 2월에는 토스트 프랜차이즈인 '이삭토스트'의 자체 회원 관리 시스템과의 연동을 시작했으며 향후 더욱 다양한 파트너사와의 제휴를 확대해 나갈 계획이다.

현재 플레이스 멤버십과 연동된 CRM 솔루션을 운영하는 사업주가 플레이스 내 멤버십을 도입하려면 이용 중인 CRM 서비스 화면을 통해 즉시 연결할 수 있다. 브랜드사 가맹점의 경우 네이버 플레이스 제휴 제안 채널을 통해 별도 요청하면 된다.

네이버는 음식점, 미용실 등 다양한 사업장에 도입 중인 '네이버페이(Npay) 커넥트' 단말기와 네이버 플레이스 멤버십의 연계성도 연내 지속해서 고도화해 나갈 계획이다.

Npay 커넥트는 단순히 결제 기능 제공을 넘어 플레이스 솔루션과 연계한 다양한 사용성이 강점이다. 현재 Npay 커넥트 단말기는 주문과 결제는 물론 리뷰 작성과 포인트 적립 기능을 제공하며 멤버십 가입, 스탬프 쿠폰 적용 등 플레이스 멤버십과 연계한 다양한 서비스 기능도 추가 탑재할 예정이다.

이세훈 네이버 플레이스 사업기획 리더는 "플레이스 사업주들이 네이버 시스템 내에서 신규 고객을 확대하고 단골은 꾸준히 관리할 수 있도록 멤버십 연동 서비스를 도입했다"며 "앞으로 Npay 커넥트 단말기 확대 흐름에 맞춰 주문·예약·리뷰·멤버십 등 다양한 플레이스 솔루션 연계 활성화를 통해 사업주의 효과적인 매장 운영을 지원할 계획"이라고 말했다.