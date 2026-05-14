업템포글로벌, 중소 관광기업 대상 글로벌 IT·마케팅 원스톱 지원 확대

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글로벌 IT 개발·현지화 전문기업 업템포글로벌이 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 '2026 관광기업혁신바우처 지원사업' 서비스 제공기업으로 3년 연속 선정됐다고 14일 밝혔다.

관광기업혁신바우처 지원사업은 중소 관광기업이 정부 지원 바우처를 활용해 IT 개발, 마케팅 등 전문 서비스를 보다 낮은 비용으로 이용할 수 있도록 설계된 프로그램이다.

업템포글로벌은 △IT 플랫폼 구축 △글로벌 디지털 마케팅 △AI 기반 다국어 솔루션 △UX 고도화 등 네 가지 핵심 서비스를 제공한다.

특히 베트남 하노이에 위치한 25인 규모의 직영 글로벌 개발센터(GDC)를 기반으로 외주 하청이 아닌 자체 운영 구조를 구축해 비용 효율성과 품질 안정성을 동시에 확보했다. 이를 통해 웹·앱 플랫폼 개발, 다국어 결제 시스템, 예약 시스템 등 관광 산업 특화 기능을 기업 규모와 예산에 맞춰 MVP부터 풀서비스 형태까지 제공할 수 있다.

디지털 마케팅 부문에서는 전문 링귀스트 네트워크를 활용한 다국어 번역 및 현지화, 글로벌 SNS 콘텐츠 제작, 국가별 맞춤형 온라인 광고 운영까지 원스톱으로 지원한다. 여기에 자체 개발한 AI 기반 다국어 자연어 처리 기술을 접목해 실시간 고객 응대, 상품 추천, 감정 분석 등 데이터 기반 고객 경험 고도화 서비스도 제공한다.

업템포글로벌은 60개국 언어 코퍼스 데이터와 다양한 글로벌 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 관광기업의 해외 시장 진출을 보다 실질적으로 지원한다는 전략이다. 실제로 건축·시설 원격 감리 시스템, K-뷰티 글로벌 브랜드 웹사이트, 관광지 가이드용 AI 다국어 챗봇 등 다양한 크로스보더 프로젝트를 수행하며 글로벌 운영 역량을 축적해왔다.

서준호 업템포글로벌 GDC 센터장은 "그동안 축적한 글로벌 개발 및 현지화 경험을 바탕으로 관광기업혁신바우처 수요기업에 실질적인 디지털 전환 솔루션을 제공할 것"이라며 "AI 기반 디지털 전환 전략과 다국어 콘텐츠 현지화, 글로벌 마케팅을 아우르는 원스톱 서비스를 통해 국내 관광기업이 해외 시장에 성공적으로 안착할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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