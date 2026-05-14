넥슨, 1분기 영업익 5426억, 영업이익률 38%…"역대 최대"

넥슨이 1분기 매출 1조4201억원, 영업이익 5426억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 34%, 영업이익은 40% 증가한 수치다. 영업이익률은 38%에 달한다.

넥슨은 '메이플스토리' 프랜차이즈와 '아크 레이더스'를 앞세워 북미·유럽과 동남아 등 주요 해외 시장에서 가파른 성장세를 이어가며 단일 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다.

메이플스토리 프랜차이즈는 지난해 글로벌 론칭한 '메이플 키우기'와 '메이플스토리 월드'의 성과를 바탕으로 전년 동기 대비 42% 성장하며 넥슨의 해외 매출 확대에 기여했다.

메이플 키우기는 국내외 신규 이용자 유입을 확장하며 북미·유럽과 동남아 등 해외 전 지역에서 전망치를 상회했다. 메이플스토리 월드 매출은 대만 지역 설 연휴 업데이트 효과로 전년 동기 대비 79% 증가했다. 글로벌 메이플스토리 매출도 서구권 지역 성과에 힘입어 전년 동기 대비 8% 증가하며 프랜차이즈의 글로벌 확장을 뒷받침했다.

지난해 10월 론칭한 아크 레이더스는 1분기 460만장을 추가 판매하며 출시 6개월 만에 글로벌 누적 판매량 1600만장을 돌파했다. 활성 이용자 절반 이상이 100시간 이상을 할애하며 높은 참여도를 유지했고 영국 'BAFTA 게임 어워드' 멀티플레이어 부문 수상을 포함해 글로벌 게임 시상식 5관왕을 달성하며 차세대 블록버스터 IP로서의 입지를 공고히 했다.

메이플스토리 프랜차이즈와 아크 레이더스의 동반 성과로 북미·유럽 지역 매출은 전년 동기 대비 4배 이상, 동남아 등 기타 지역은 2배 이상 증가했다. 올 1분기 넥슨의 해외 매출은 전년 동기 대비 59% 증가해 분기 기준 최대 해외 매출을 기록했다.

'FC' 프랜차이즈와 중국 PC '던전앤파이터'도 분기 실적 성장에 기여했다. FC 프랜차이즈는 신규 클래스 출시와 설 연휴 대규모 접속 보상 이벤트 효과로 전망치를 상회하며 견조한 흐름을 지속했고 중국 PC 던전앤파이터도 춘절 업데이트 효과로 전년 동기 대비 두 자릿수 성장률을 기록했다.

넥슨은 1분기 실적 발표와 함께 글로벌 파트너사와의 퍼블리싱 계약 연장 소식을 공개했다. EA와는 한국 내 FC 프랜차이즈의 퍼블리싱 장기 계약을 체결하고 텐센트와는 중국 내 PC 던전앤파이터 퍼블리싱 계약을 10년 연장해 핵심 타이틀의 장기 서비스 기반을 공고히 했다.

올 하반기에는 '마비노기 모바일'의 대만, 일본 출시와 넥슨게임즈에서 개발 중인 모바일 방치형 게임 '던전앤파이터 키우기'의 출시를 준비 중이다. 아울러 판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아'와 MMORPG '프로젝트 T' 등 신규 퍼블리싱 타이틀 또한 선보일 예정이다.

이와 함께 중장기적으로 '던전앤파이터 클래식', '낙원: LAST PARADISE', '듀랑고 월드', '우치 더 웨이페어러' 등 자체 개발 신작을 통해 넥슨만의 IP 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.

이정헌 넥슨 일본법인 대표는 "메이플스토리 프랜차이즈와 아크 레이더스의 글로벌 흥행으로 1분기 탁월한 성과를 거둘 수 있었다"며 "전략적 파트너십 강화와 탄탄한 신작 라인업을 통해 중장기 성장 동력을 확보하는 한편 CMB 2026에서 제시한 혁신 이니셔티브를 통해 수익성과 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.