"AI로 난제 해결" 정부, 9개 국제기구와 '글로벌 AI 허브' 공동성명

김민석 국무총리가 19일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 2026 대한민국 중소기업인대회에서 격려사하고 있다./사진=뉴시스

정부가 국제기구와 AI를 활용해 기후위기·보건·식량·일자리·난민 등 인류 난제 해결에 나선다.

21일 김민석 국무총리와 관계부처는 국내 조성될 '글로벌 AI 허브' 비전 선포식을 열고 공동성명을 발표했다.

이자리에는 국제노동기구(ILO), 국제이주기구(IOM), 국제전기통신연합(ITU), 유엔개발계획(UNDP), 유엔환경계획(UNEP), 유엔난민기구(UNHCR), 유엔아동기금(UNICEF), 세계식량계획(WFP), 세계보건기구(WHO) 등 9개 국제기구와 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB), 미주개발은행(IDB), 유럽부흥개발은행(EBRD), 중미경제통합은행(CABEI) 등 5개 다자개발은행(MDB)이 참여해 범지구적 AI 협력·연계 체계를 구축하기로 뜻을 모았다.

글로벌 AI 허브는 △개발도상국 AI 도입 촉진 및 AI 기술표준·지침 수립 △데이터·모델·실증사례 공유 등 기관·국가간 협력체계 마련 △도구·모델·솔루션 개발 및 실제 활용 사례 도출을 추진한다. '모두를 위한 AI, 글로벌 과제 해결을 위한 AI'라는 비전으로 각국 정부와 학계·연구계, 공익 단체가 모여 협력하는 개방적 플랫폼을 조성한다는 목표다. 국제기구는 허브의 첨단 AI 인프라·모델을 활용해 난제 해결방안을 모색하고 개발도상국에 AI 정책·기술 자문과 교육·훈련을 제공할 예정이다.

한국 정부의 첨단 AI 기술력·인프라와 디지털정부 구축·운영 경험이 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

한편 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부장관은 5개 다자개발은행이 한국에 각각 설립할 AI 특화센터와 글로벌 AI 허브 연계방안을 발표했다. 국제기구 중심의 글로벌 AI 허브와 금융 지원 기능을 갖춘 다자개발은행(MDB) AI 허브가 연계된다면 수요 발굴 및 모델 개발·실증부터 개도국 AI 개발사업 확산까지 시너지가 날 전망이다. 조만간 실무 그룹을 만들어 단계적 실행계획을 마련할 예정이다.