수장 되찾은 '기초과학의 요람'…장석복 단장, IBS 제4대 원장 임명

장석복 IBS 4대 원장 /사진=과학기술정보통신부

국내 대표 기초과학 연구기관 IBS(기초과학연구원)를 향후 5년간 이끌 신임 원장에 장석복 분자활성 촉매반응 연구단장이 임명됐다. IBS 연구단장이 원장으로 선임된 첫 사례다.

과학기술정보통신부는 장석복 IBS 분자활성 촉매반응 연구단장(카이스트 화학과 특훈교수)을 제4대 IBS 원장으로 임명했다고 4일 밝혔다. 임기는 임명일로부터 5년이다.

장 신임 원장은 1962년 강원도 영월 출생으로 1985년 고려대 화학과를 졸업했다. 1987년 카이스트 화학 석사, 1996년 미국 하버드대 박사 학위를 받았다. 유기화학 촉매반응 분야에서 독창적인 연구 성과를 발표해 2015년부터 2022년까지 세계 상위 1% 연구자(HCR)에 8년 연속 선정됐다. 미국화학회지(JACS) 편집위원이기도 하다. IBS 연구단이 처음 출범한 2012년부터 분자활성 촉매반응연구단을 이끌었다.

한편 IBS는 노도영 전 원장의 임기 종료 약 7개월 만에 새 수장을 맞이하게 됐다. 노 전 원장의 임기는 2024년 11월 21일 종료됐지만, 후임이 정해지지 않아 약 1년간 임기를 연장했다. 노 전 원장은 지난해 11월 IBS를 떠났다.