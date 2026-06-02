보령, '탁소텔' 인수 계약 종결… 글로벌 판매 공식 시작

보령 예산캠퍼스 항암제 생산시설./사진= 보령

보령(8,570원 ▼150 -1.72%)이 사노피로부터 사들인 세포독성항암제 '탁소텔'(성분명 도세탁셀)의 전 세계 판매를 시작한다.

보령은 지난해 사노피와 체결한 탁소텔 글로벌 사업 인수 계약을 종결하고, 탁소텔의 전 세계 판매를 공식 개시했다고 2일 밝혔다. 이달부터 탁소텔 매출은 보령의 실적으로 직접 반영된다.

지난해 인수 계약을 통해 보령은 한국·중국·독일·스페인·남미·중동 지역을 포함한 19개 국가·지역에서 탁소텔의 판권·유통권·허가권·생산권·상표권 등 전 세계 사업권 전반을 확보했다. 최종 계약 규모는 최대 약 1억7000만유로(약 2796억원)이다.

보령 관계자는 "지난해 계약 체결 당시 기존 합의한 방식에 따라 국가별 재고 현황 등을 반영, 거래대금을 조정해 최대 1억7500만유로에서 약 500만 유로가 감소한 금액으로 합의한 금액이 반영됐다"고 말했다.

탁소텔은 1995년 유럽 허가, 이듬해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 도세탁셀 성분의 오리지널(원조) 세포독성항암제다. 유방암·비소세포폐암·전립선암·위암·두경부암 등 7개 암종에 걸쳐 수술 전후 보조요법부터 전이성·진행성 암종의 1차 치료까지 광범위하게 활용된다. 특히 면역항암제·표적치료제와의 병용요법에서 핵심 약제로 쓰이고 있다. 도세탁셀 성분은 세계보건기구(WHO) 필수의약품 목록에도 등재돼 있다.

국내 제약사가 대형 제약사의 오리지널 항암제 사업 전체를 인수해 직접 글로벌 판매에 나선 것은 이번이 처음이다. 보령은 2020년 젬자, 2022년 알림타 국내 사업권을 인수해 사업을 이어가는 가운데, 이번 탁소텔 매출 개시로 세포독성항암제 글로벌 비즈니스를 본격 가동하게 됐다.

보령 김성진 최고전략책임자(CSO)는 "탁소텔 비즈니스 인수는 단순히 오래된 항암제 한 제품을 인수한 것이 아니라, 수요와 공급 측면에서 분명한 기회를 확인하고 보령이 글로벌 필수 항암제의 허가·품질·생산·유통을 직접 책임지는 회사로 탈바꿈한 것"이라며 "보령은 이번 인수 완료를 기점으로 글로벌 필수 항암제 공급망 안에 이름을 올렸으며, 탁소텔을 발판으로 주요 글로벌 공급자로서의 입지를 지속적으로 넓혀 나갈 것"이라고 강조했다.