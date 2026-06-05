시지메드텍, 말레이시아 '노보시스 트라우마' 독점 공급 계약 체결

노보시스 트라우마/사진= 시지메드텍

정형·치과 임플란트 연구·제조 전문기업 시지메드텍(1,369원 ▲17 +1.26%)이 글로벌 정형외과 솔루션 기업인 드퓨신테스와 말레이시아 지역 내 '노보시스 트라우마'의 독점 공급 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.

드퓨신테스는 말레이시아 내 노보시스 트라우마 제품의 독점 유통·판매를 담당하게 된다. 시지메드텍은 제품 공급과 안정적인 생산 체계를 기반으로 현지 시장 확대를 지원할 예정이다.

노보시스 트라우마는 하이드록시아파타이트 기반 합성골 매트릭스에 유전자재조합 골형성 단백질(rhBMP-2)을 적용한 골재생 솔루션이다. 외상성 골절, 골결손 부위에서 골형성을 유도하도록 설계된 제품이다. 정형외과 외상 치료 영역에서 골유합과 골재생을 목적으로 사용되며, 복합 골결손 치료 분야에서 활용 가능성을 확대하고 있다.

이번 계약은 글로벌 헬스케어 기업과의 전략적 협업을 기반으로 이뤄낸 첫 해외 공급 사례라는 점에서 의미가 크다는 설명이다. 이를 통해 시지메드텍은 자사의 rhBMP-2 기반 골재생 기술 경쟁력과 글로벌 사업화 가능성을 확인하는 계기를 마련하게 됐다.

말레이시아는 동남아시아 내 정형외과, 외상 치료 수요가 빠르게 성장하고 있는 시장으로 평가받고 있다. 시지메드텍은 협업사의 현지 병원 네트워크와 유통 역량을 기반으로 제품 접근성과 시장 인지도를 확대해 나갈 계획이다. 이번 계약을 시작으로 아시아와 오세아니아 시장 중심의 공급 확대를 추진하고, 향후 중동과 기타 글로벌 시장으로의 추가 협력 가능성도 검토해 나갈 방침이다.

현재 양사는 현지 판매 수요 예측과 공급 일정 등을 조율 중이며, 시장 상황과 수요 증가에 따라 공급 규모를 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

유현승 시지메드텍 대표이사는 "이번 계약은 글로벌 헬스케어 기업과의 협업을 통해 노보시스 트라우마의 제품 경쟁력과 해외 상용화 가능성을 확인한 의미 있는 사례"라며 "파트너사의 글로벌 네트워크와 시지메드텍의 골재생 기술력을 기반으로 해외 공급 기반을 확대하고, 글로벌 정형외과 외상 치료 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.