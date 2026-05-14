"다카이치, 트럼프와 조기 통화 추진"…미중 간 대만 논의에 촉각

다카이치 사나에 일본 총리/AFPBBNews=뉴스1

일본 정부가 다카이치 사나에 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령 간 조기 전화 통화를 추진하기 위해 미국 정부와 조율 중이라고 마이니치신문이 14일 보도했다.

신문은 "일본 정부가 미중 정상회담의 향방을 주시하고 있다"며 통화를 통해 "일미 관계를 재확인하려는 것"이라고 전했다.

일본은 트럼프 대통령의 방중 기간 이뤄진 미중 정상회담에 대만 문제에 대해 어떤 논의가 오갔는지에 특히 촉각을 기울이고 있다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 시 주석은 미국을 향해 대만에 대한 무기 판매를 연기하거나 줄일 것을 요구하고 있다. 시진핑 중국 국가주석은 이날 트럼프 대통령과의 정상회담에서 대만 문제에 대해 "잘못 처리하면 양국은 충돌하거나 심지어 대립으로 치달을 수 있고 전체 중미 관계를 매우 위험한 상황으로 몰아넣게 된다"고 경고했다.

다카이치 총리의 경우 지난해 11월 대만 유사시 개입 시사 발언으로 중국과 갈등을 빚고 있는 상태다. 일본에선 트럼프 정부가 대중 유화 기조로 기울 경우 일본만 중국과의 갈등 최전선에 남겨질 수 있다는 우려가 제기된다.

미국 외교전문지 디플로맷의 다카하시 고스케 도쿄 특파원은 야후재팬 칼럼에서 미국이 1982년 로널드 레이건 행정부 당시 '6대 보장'을 통해 대만 무기 판매 문제를 중국과 사전 협의하지 않겠다는 원칙을 세웠다고 설명했다. 이어 이번 미중 정상회담에서 트럼프 대통령이 대중 관계 개선을 위해 대만 무기 판매 문제를 중국과 미리 논의하는 듯한 태도를 보였다면 이는 미국의 기존 대만 정책 근간을 흔들 수 있다는 변화가 될 것이라고 지적했다.