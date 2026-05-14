박홍근·신현송 첫 회동…"재정·통화 공조로 구조위기 대응"

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 박홍근 기획예산처 장관이 14일 서울 중구 한국은행에서 신현송 한국은행 총재와 회동하며 발언하고 있다. 2026.05.14.

박홍근 기획예산처 장관과 신현송 한국은행 총재가 처음으로 만나 재정정책과 통화정책 간 협력 필요성에 공감했다. 양측은 경제 상황과 구조적 난제에 대한 인식을 수시로 공유하기로 했다.

박 장관은 14일 서울 중구 한국은행 본관을 찾아 신 총재와 회동했다. 기획처 분리 이후 기획예산처 장관이 한은 총재를 단독으로 만난 것은 이번이 처음이다.

박 장관은 모두 발언에서 "과거 기획예산처 시절을 포함해 역대 최초로 한은 총재를 찾아뵙고, 상호 독립성에 대한 존중을 바탕으로 정부의 중요한 정책 과제에 대해 긴밀하고 건설적인 소통을 이어가고 싶다"고 밝혔다.

그는 "우리 경제의 구조적 문제가 지속되는 가운데 대외 여건이 근본적으로 바뀌고 있다"며 "재정과 연계한 국가 중장기 미래전략을 설계하는 기획처와 거시경제 안정성을 우선적으로 꾀하는 한은의 협력이 매우 중요한 시기"라고 말했다.

특히 박 장관은 재정과 통화정책의 조화로운 운영을 강조했다. 그는 "양 기관이 재정과 통화정책을 조화롭게 운영하는 가운데 미래 성장잠재력 확충, 구조적 복합위기 극복 등을 위해 적극적으로 노력해야 한다"고 했다.

이어 "산업구조와 인공지능(AI)의 대전환, 인구구조 변화, 지방소멸, 양극화, 기후위기 등 구조적 도전과제는 여러 정책 변수 간 유기적 정책 공조를 통해 효과적으로 극복할 수 있다"고 덧붙였다.

박 장관은 이날 신 총재에게 소나무 분재를 선물하며 "소나무가 변치 않는 협력관계를 상징한다"며 "총재님 존함에는 소나무 송(松)자가 있고, 제 이름에는 뿌리 근(根)이 있어 공통적인 의미를 함께 담았다"고 설명했다.

이어 "지하에서 아래로 향해 넓게 뻗어가는 뿌리와 지상에서 위로 올라가는 나무는 뗄 수 없이 서로를 필요로 하는 관계"라며 "양 기관도 국가와 국민을 위해 주어진 소임을 다하면서 오랫동안 지속적 협력을 견실하게 해나가자"고 덧붙였다.

신 총재도 정부와의 협력 의지를 밝혔다. 신 총재는 "기획처가 18년 만에 출범하고 장관님이 취임한 것을 진심으로 축하한다"며 "오늘 장관께서 선물한 소나무 분재에는 양 기관이 지향해야 할 가치가 잘 담겨 있다"고 말했다.

그는 "소나무가 뿌리와 나무줄기가 서로 지탱하면서 추위와 비바람에도 긴 세월 동안 푸르름을 유지하듯, 양 기관이 서로 협력해 우리 경제가 대내외 어려움 속에서도 굳건히 안정을 지킬 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

신 총재는 "한은은 물가안정과 금융안정을 위해 정책을 운영하는 가운데 성장잠재력에 대해서도 깊이 고민하고 정책 제언도 하겠다"고 밝혔다.

이어 "우리 경제가 직면한 복합적인 과제와 구조적 문제는 어느 한 기관의 노력만으로는 풀어낼 수 없다"며 "정부와도 다양한 경제 현안에 대해 인식을 수시로 공유하고 협력을 지속하도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

이번 회동은 신 총재 취임 이후 정부와의 정책 소통을 확대하는 흐름 속에서 이뤄졌다. 신 총재는 앞서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과도 만나 장기 구조개혁과 제도 개선, 원화 문제 등에 대해 수시로 협의하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.