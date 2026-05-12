삼성전자 노조 "사측과 이견…조정안 안 나오면 협상 결렬"

[세종=뉴시스] 강종민 기자 = 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 12일 세종시 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정회의 도중 협상장 밖으로 나와 2시간 안에 결과가 안 나오면 퇴장하겠다는 입장을 밝히고 있다. 2026.05.12. [email protected] /사진=강종민

임금협상 관련 삼성전자 노사 간 입장 차이가 좁혀지지 않으면서 정부가 조정안을 제시하기로 했다. 노조 측은 12일 저녁 8시20분까지 조정안이 나오지 않을 경우 협상 결렬을 주장했다.

최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장은 이날 오후 6시20분쯤 중앙노동위원회 중재로 열린 사후조정 2차 회의 도중 취재진과 만나 "2시간 안에 결과가 안 나오면 저희는 결렬로 알고 나갈 예정"이라며 "(정부에)조정안을 내달라고 요청을 드렸다"고 말했다.

최 위원장은 "안건이 서로 좁혀지지 않았다. 영업이익 재원과 제도화하는 것을 계속 요구했는데 회사는 아직도 영업이익 10%를 고수하고 있고 비메모리는 챙겨줄 수 없다는 입장을 반복하고 있다"고 말했다.

최 위원장은 또 단체 메시지 공지를 통해 "중노위에서 수정안을 요청해서 저희는 영업이익이 15%가 불가능하다면, 1~2%가 낮더라도 OPI주식보상제도를 확대해서 더 받을 수 있게 제도화 비율로 같이 갈 수 있도록 해야 한다고 계속 요구했다"고 말했다.

노조는 거듭된 요구에도 사측이 반대 입장을 고수하고 있다면서 조정안을 요청했다고 전했다.

현재 노조는 영업이익 15% 성과급 재원 사용 제도화, 성과급 상한 폐지를 요구하고 있는 반면 사측은 영업이익 10% 성과급 재원을 제시한 상태다. 제도화에 대해선 좀 더 시간을 갖고 논의하자는 입장이다.

노조는 현재 조정안을 요청한 뒤 3시간 정도 기다렸고 앞으로 2시간 안에 결과가 나오지 않을 경우 협상 결렬이라고 못을 박았다. 노조는 중노위 사후조정 연장 신청 가능성에 대해선 "없다"고 선을 그었다.

중노위는 전날 양측의 의견을 청취한 것을 바탕으로 이날 조정안을 도출할 계획이다. 양측 의견의 타당성·당위성을 검토하고 공통부분과 절충이 가능한 내용을 검토할 것으로 알려졌다.